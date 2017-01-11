 أسترالي في صنعاء يناشد حكومته التدخل لتسريحه من خاطفيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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أسترالي في صنعاء يناشد حكومته التدخل لتسريحه من خاطفيه

أسترالي في صنعاء يناشد حكومته التدخل لتسريحه من خاطفيه
المناطق - وكالات

ظهر مواطن استرالي مخطوف في اليمن في شريط فيديو وهو يطلب من حكومته قبول طلبات خاطفيه المجهولين، بحسب ما أفاد موقع سايت الأمريكي المعني بمتابعة مواقع المتطرفين.

ويظهر في الفيديو الأسترالي الذي قدم باعتباره كريغ ماكليستر وهو يقرأ بياناً فيما كان سلاح موجهاً إلى رأسه.

وقال المخطوف “إن خاطفيه سيقتلونه إذا لم تتم تلبية مطالبهم التي لم يحددها”. وبث التسجيل الذي مدته 12 ثانية على أحد المواقع في 10 يناير (كانون الثاني)، بحسب سايت.

وخطف ماكليستر في سبتمبر (أيلول) 2016 في العاصمة اليمنية صنعاء التي تخضع لسيطرة الحوثيين. وكان ذكر في شريط فيديو بث في أكتوبر (تشرين الأول) أنه يعمل كمدرب لكرة القدم. وقال حينها “إن خاطفيه يطلبون مالاً”.

وبحسب وسائل إعلام استرالية إن ماكليستر عمل مدرباً للشبان دون 16 عاما في فريق كرة قدم في صنعاء لمدة عامين كما عمل مدرباً لمدة 4 سنوات في تعز جنوب غرب اليمن.

 

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