شاهد.. انفجر وجهه في ثوانٍ لهذا السبب

انفجرت سيجارة إلكترونية في وجه موظف مباشرة عقب أخذ نفس واحد منها أثناء جلوسه على مكتبه، لتستمر التحذيرات الدولية من خطورة السجائر الإلكترونية.

وتسبب انفجار السيجارة بإصابة الموظف الذي يعمل في ولاية ماساشوستس الأمريكية، بحروق في وجهه، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وتلقى 12 غرزة في وجهه، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة في العمل لحظة انفجار السيجارة الإلكترونية في فم صاحبها، محدثة صوتاً مدوياً وتصاعد أدخنة في قلب غرفة المكتب.

وبحسب الإحصائيات الحديثة تتنامى عدد الحوادث الناتجة عن انفجار السجائر الإلكترونية فنحو 66 واقعة انفجار حدثت فقط بين عامي 2015 وبداية 2016، بالمقارنة بـ 99 حادثة انفجار وقعت بين 2009 وسبتمبر (أيلول) 2015، وأغلب الحوادث تقع بين مراهقين أعمارهم 18 عاماً.

ويعزى السبب في انفجار السجائر إلى بطارياتها من نوع “ليثيوم – أيون”، التي قد تتفاعل مع الأبخرة المتصاعدة من السيجارة ما يرفع من درجة الحرارة الداخلية مؤدياً إلى انفجارها.