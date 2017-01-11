 رئيس المخابرات الأمريكية: أخطأنا بشأن “الربيع العربي” لكن لسنا مسؤولين عن انهيار العراق وسوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

(فيديو) انشغل بـ”سناب شات”.. فصدم حاجز الجسر المعلق بالرياض صرف معاشات المتقاعدين الخميس المقبل الدفاع الروسية: بدء مناوبات صواريخ “إس400” لحماية موسكو البطل جبران: الفيديو المتداول لم يُظهر زميلي ⁧‫نادر الشراري‬⁩.. اعترف أنه البطل المجهول رئيس المخابرات الأمريكية: أخطأنا بشأن “الربيع العربي” لكن لسنا مسؤولين عن انهيار العراق وسوريا شاهد.. انفجر وجهه في ثوانٍ لهذا السبب أسترالي في صنعاء يناشد حكومته التدخل لتسريحه من خاطفيه محافظ تعز: سنحرر اليمن بالتفاوض أو بالقوة لحملة الدبلوم والثانوية.. وظائف شاغرة في شركة الخطوط الحديديّة هذه الأطعمة ينصح أطباء السرطان بعدم تناولها لخطورتها مدير تعليم جدة يكرم المدارس الفائزة بجائزة ” سواعد ” للعمل التطوعي بمشاركة أكثر من (20) ألف مستفيد.. تدشين مبادرات “ملتقى مكة الثقافي” في وحدات التدريب التقني بالمنطقة

رئيس المخابرات الأمريكية: أخطأنا بشأن “الربيع العربي” لكن لسنا مسؤولين عن انهيار العراق وسوريا

رئيس المخابرات الأمريكية: أخطأنا بشأن “الربيع العربي” لكن لسنا مسؤولين عن انهيار العراق وسوريا
المناطق - وكالات  

أقر رئيس المخابرات الأمريكية المستقيل جون برينان، بخطأ الولايات المتحدة ومخابراتها عند ظهور “الربيع العربي” وإساءة تعاملها مع التحولات في المنطقة منذ ذلك التاريخ، لكنه رفض تحميل الولايات المتحدة مسؤولية انهيار العراق، واستشراء الطائفية فيه وتفشي الإرهاب، بعد انسحاب القوات الأمريكية منه في 2011.

وقال جون برينان الذي يستعد لمغادرة منصبه رسمياً، في لقاء مع قناة سي إن إن، إن الوضع الكارثي في العراق، لا يعود إلى الانسحاب الأمريكي الكامل منه، مضيفاً أنه لو بقيت القوات الأمريكية هناك، لتسبب ذلك ربما في سقوط مئات القتلى الأمريكيين، ولاستغل داعش ذلك لاكتساب المزيد من الأنصار والمؤيدين واستقطاب المسلحين إليه.

وعن دول الربيع العربي قال برينان، الذي قضى سنوات طويلة في الشرق الأوسط، إن الإدارة الأمريكية ومخابراتها “أخطأت بشكل كبير في التعامل مع أحداث ما يُعرف بالربيع العربي، وكانت توقعاتها وانتظاراتها منه غير واقعية بالمرة، فالمخابرات دفعت الإدارة إلى الاقتناع بأن هز شجرة الحكم المستبد في المنطقة كفيل بسقوطها ونشر الديمقراطية وازدهارها في دول المنطقة، تلبيةً لرغبات شعوبها”.

وأضاف برينان: “صحيح أن الأحداث انطلقت بمطالبة الناس بالحرية لهم، لكن مفهوم الديمقراطية، غير متأصل في أكثر شعوب وثقافات ودول المنطقة هناك”، على حد قوله.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>