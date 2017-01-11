رئيس المخابرات الأمريكية: أخطأنا بشأن “الربيع العربي” لكن لسنا مسؤولين عن انهيار العراق وسوريا

أقر رئيس المخابرات الأمريكية المستقيل جون برينان، بخطأ الولايات المتحدة ومخابراتها عند ظهور “الربيع العربي” وإساءة تعاملها مع التحولات في المنطقة منذ ذلك التاريخ، لكنه رفض تحميل الولايات المتحدة مسؤولية انهيار العراق، واستشراء الطائفية فيه وتفشي الإرهاب، بعد انسحاب القوات الأمريكية منه في 2011.

وقال جون برينان الذي يستعد لمغادرة منصبه رسمياً، في لقاء مع قناة سي إن إن، إن الوضع الكارثي في العراق، لا يعود إلى الانسحاب الأمريكي الكامل منه، مضيفاً أنه لو بقيت القوات الأمريكية هناك، لتسبب ذلك ربما في سقوط مئات القتلى الأمريكيين، ولاستغل داعش ذلك لاكتساب المزيد من الأنصار والمؤيدين واستقطاب المسلحين إليه.

وعن دول الربيع العربي قال برينان، الذي قضى سنوات طويلة في الشرق الأوسط، إن الإدارة الأمريكية ومخابراتها “أخطأت بشكل كبير في التعامل مع أحداث ما يُعرف بالربيع العربي، وكانت توقعاتها وانتظاراتها منه غير واقعية بالمرة، فالمخابرات دفعت الإدارة إلى الاقتناع بأن هز شجرة الحكم المستبد في المنطقة كفيل بسقوطها ونشر الديمقراطية وازدهارها في دول المنطقة، تلبيةً لرغبات شعوبها”.

وأضاف برينان: “صحيح أن الأحداث انطلقت بمطالبة الناس بالحرية لهم، لكن مفهوم الديمقراطية، غير متأصل في أكثر شعوب وثقافات ودول المنطقة هناك”، على حد قوله.