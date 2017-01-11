الدفاع الروسية: بدء مناوبات صواريخ “إس400” لحماية موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن بطاريات صواريخ “إس400” المنشورة في العاصمة موسكو ستباشر في القريب العاجل مناوباتها لحماية أجواء العاصمة ومنطقة التجمعات الصناعية الوسطى.

ونقل موقع “روسيا اليوم” اليوم عن الوزارة القول إنها انتهت من نشر فوج من هذه الصواريخ في مقاطعة موسكو ووضعته في إمرة تشكيلات القوات الجوية الفضائية الروسية هناك.

يشار إلى أن صواريخ “إس400-” قادرة على رصد واعتراض الصواريخ المجنحة على أدنى ارتفاع عن سطح الأرض، والطائرات الصغيرة والكبيرة بلا طيار، والصواريخ المجنحة عالية السرعة، والصواريخ البالستية التي تصل سرعاتها إلى 4800 كم/ساعة متر، وتعد “إس400-” الأكثر تطوراً في العالم، لقدرتها كذلك على إسقاط جميع أنواع الطائرات الحربية للعدو المفترض، بما فيها طائرة الشبح ذائعة الصيت كما تستطيع اعتراض الصواريخ.

وأعلنت الوزارة أنها تخطط العام الحالي لإجراء أكثر من 10 عمليات إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى اختبار أنواع واعدة من الأسلحة الحديثة.

وأوضح بيان للوزارة أن القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية ستضاعف في عام 2017 الحالي كثافة التدريبات القتالية، وجاء في البيان “في عام 2017 ستجري القوات الصاروخية الاستراتيجية أكثر من 150 من التدريبات التكتيكية والخاصة وتمارين القيادة والأركان”، وذكّر أن عدد التدريبات العام الماضي بلغ 100 تدريب.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية مواصلة العمل العام الحالي على رفع مستوى الكوادر ورفع المتطلبات لكل فئات العسكريين وتقريب التدريبات العسكرية من الظروف القتالية إلى حد أقصى والتدريب على استخدام أنواع جديدة من الأسلحة.