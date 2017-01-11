 (فيديو) ابتكار يوفر الجهد.. طائرة بدون طيار لتنظيف المنزل من الأتربة والغبار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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(فيديو) ابتكار يوفر الجهد.. طائرة بدون طيار لتنظيف المنزل من الأتربة والغبار

المناطق - وكالات

كشفت شركة “أتاريانا Ataraina” عن عدد كبير من الأدوات الجديدة التي توفر الجهد في أعمال التنظيف، حيث قدمت في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الاستهلاكية “CES 2017″، ما تقول إنه أول منظف هواء طائر في العالم، يوظف تقنية “الطائرة بدون طيار” لإزالة الغبار وحبوب اللقاح وغيرها من الشوائب الضارة من المنزل.

وقام العارضون بشرح كيفية عمل “المنظف الطائر السحري Flying Magic Cleaner” داخل المنزل، حيث أوضحوا أن طائرة التنظيف، التي تطير بدون طيار، تولد أثناء تحليقها في أرجاء المنزل، تياراً متدفقاً من الهواء لتجمع الشوائب التي قد تخفق المكنسة الكهربية في التقاطها.

ونقلت الصحيفة عن لاني باديرسون قوله إن النسيج حول الطائرة بدون طيار، لديه عدد أقل من الأيونات فيجتذب إليه الملوثات والشوائب المتطايرة في الهواء.

ولذا، فإنه إذا ما أقلعت الطائرة فإنها تقوم بالفعل بجمع الشوائب من الهواء. بل وأضاف أن هذا المنظف يمكن أن يكون مفيداً خارج المنزل، مثل تنظيف الهواء في المدارس والمستشفيات أو غيرها من الأماكن الفسيحة.

ويمكن بهذا أن يتحقق حلم الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، لأن تلك التقنية يمكنها أيضاً أن تنقي الهواء من حبوب اللقاح.

ومع ذلك، فإن تلك التقنية تتطلب مشغلاً ماهراً يمكنه التحكم في الطائرات بدون طيار. فعندما أجاب العارضون على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تجنب اصطدام هذا النوع من الطائرات بالأدوات المنزلية أو حتى الأشخاص؟ قال القائمون على المنتج: “إن المسؤولية في هذا المجال تقع على عاتق المستخدم”.

 

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