 “كفى”: النساء الأكثر إقبالا على شراء السجائر والمعسل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عمليات نوعية تستهدف معاقل وتجمعات الحوثيين وحرس المخلوع “كفى”: النساء الأكثر إقبالا على شراء السجائر والمعسل (فيديو) ابتكار يوفر الجهد.. طائرة بدون طيار لتنظيف المنزل من الأتربة والغبار تعرف على قصة هذه المرأة التي عجّلت باندلاع الحرب العالمية الثانية بعد عزل نيكولاس مادورو.. سوري الأب قد يتولى رئاسة فنزويلا (فيديو) انشغل بـ”سناب شات”.. فصدم حاجز الجسر المعلق بالرياض صرف معاشات المتقاعدين الخميس المقبل الدفاع الروسية: بدء مناوبات صواريخ “إس400” لحماية موسكو البطل جبران: الفيديو المتداول لم يُظهر زميلي ⁧‫نادر الشراري‬⁩.. اعترف أنه البطل المجهول رئيس المخابرات الأمريكية: أخطأنا بشأن “الربيع العربي” لكن لسنا مسؤولين عن انهيار العراق وسوريا شاهد.. انفجر وجهه في ثوانٍ لهذا السبب أسترالي في صنعاء يناشد حكومته التدخل لتسريحه من خاطفيه

“كفى”: النساء الأكثر إقبالا على شراء السجائر والمعسل

“كفى”: النساء الأكثر إقبالا على شراء السجائر والمعسل
المناطق - وكالات

أكد إبراهيم بن احمد الحمدان؛ المتحدث الرسمي باسم جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة، أن نسبة تدخين النساء في ازدياد وذلك عبر الاستقصاء الذي أجراه فريق من منسوبي الجمعية على محلات بيع التبغ والسجائر اللذين بينوا بدورهم أن النساء الأكثر اقبالاً على شراء التبغ بكافة مشتقاته.

ودعا الحمدان الذي وصف هذه الظاهرة بالخطيرة الى وجوب تكاتف الجهود لأجل توجيه وتثقيف المجتمع بهذه السموم التي تفتك بالآلاف سنويا في المملكة، وإلى ضرورة دعم الجهات والجمعيات العاملة في مكافحة التدخين والتوعية بأضراره على الفرد والأسرة والمجتمع، مقترحاً إخراج محلات بيع السجائر والتبغ إلى خارج الاحياء السكنية والنطاق العمراني لخطرها الكبير ومساهمتها في إدمان الشباب من كلا الجنسين على السجائر والمعسل وكافة السموم القاتلة.

وأشار الحمدان الى تأخر صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التبغ التي تنص على إخراج المحلات من الأحياء السكنية والعقوبات الصارمة لمخالفي تعاطي التبغ في المنشآت الرياضية والإدارات الحكومية والمرافق العامة، مبيناً أن الجهات الحكومية والجمعيات المتخصصة بتوعية أخطاء التبغ تنتظر صدور اللائحة للحد من انتشاره.

وبيّن الحمدان أن جمعية كفى تبذل قصارى جهدها في هذا المجال، موضحاً أنه خلال العام الماضي أقلع عن التدخين في جدة 29 فتاة وهو ما يراه رقماً ضعيفاً مقارنة بحجم المدخنات، وعلى الجميع التحرك لتضييق الخناق على بائعي السموم لفلذات الأكباد من كلا الجنسين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>