لاجئون سوريون يعانون من الثلوج بمخيمات غير معدة لطقس الشتاء في اليونان

واجه لاجئون سوريون في اليونان درجات حرارة منخفضة إلى ما دون الصفر وتساقطا شديدا للثلوج أمس الثلاثاء في مخيمات غير معدة لمواجهة طقس الشتاء ،ووعدت الحكومة اليونانية اللاجئين الموجودين في إحدى الجزر بإيوائهم على متن سفينة تابعة للبحرية.

حيث شهد جنوب شرق أوروبا منذ أيام موجة شديدة البرودة وعواصف ثلجية غطت مناطق باليونان على نحو نادر مع هبوط درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر هذا الأسبوع.

وتقطعت السبل بأكثر من 60 ألف لاجئا ومهاجرا في اليونان منذ أن أغلقت دول البلقان الواقعة على امتداد الطريق البري الرئيسي المتجه شمالا إلى دول غرب أوروبا، ويعيش معظمهم الآن في معسكرات مكدسة في شتى أنحاء اليونان بمصانع مهجورة أو خيام تفتقر إلى المواد العازلة ووسائل التدفئة.

وحثت منظمات للإغاثة الإنسانية اليونان على سرعة نقل هؤلاء الموجودين في جزر بحر إيجة إلى البر الرئيسي أو إلى دول أوروبية أخرى.

وكانت الأوضاع أسوأ بشكل كبير في جزيرة ليسبوس شرق بحر إيجة حيث ينتظر أكثر من 5 آلاف من طالبي اللجوء منذ أشهر النظر في طلباتهم.

وقالت الحكومة اليونانية أمس الثلاثاء “إنها سترسل سفينة تابعة للبحرية إلى ليسبوس لإيواء المهاجرين، وسارعت لنقل آخرين إلى فنادق.

وذكر فرع منظمة أطباء العالم في اليونان ” من المهم اتخاذ إجراءات فورية لضمان إقامة هؤلاء الرجال والنساء والأطفال في مكان لائق للشتاء.”