مقتل 25 شخصا وتضرر مليون آخرين جراء الفيضانات جنوب تايلاند

قتل 25 شخصا إثر فيضانات ضربت جنوب البلاد منذ الأول من الشهر الجاري، والتي تسببت في تضرر عشرات الشركات التجارية وتقطع السبل بآلاف السياح.

وأوضحت السلطات التايلاندية، في بيان صحفي، أن أمطارا غزيرة ضربت 12 محافظة، متسببة في فيضانات عاتية أثرت على أكثر من مليون شخص، وإغراق الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين جنوب تايلاند وباقي أنحاء البلاد.

وأضافت أن أحد المطارات الرئيسية في الجزء الجنوبي من البلاد مغلق منذ يوم الجمعة الماضي وسيستمر إغلاقه حتى هذا اليوم على أقل تقدير، كما أن حركة السكك الحديدية مازالت معطلة بالكامل، ولاتزال عشرات المدارس مغلقة في تايلاند منذ الأسبوع الماضي.

وحذرت الأرصاد الجوية في تايلاند من استمرار هطول الأمطار الغزيرة الأيام القادمة في المنطقة، التي يوجد بها العديد من الشواطئ والمنتجعات الجاذبة لملايين السياح الأجانب سنويا.