 مقتل 25 شخصا وتضرر مليون آخرين جراء الفيضانات جنوب تايلاند | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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مقتل 25 شخصا وتضرر مليون آخرين جراء الفيضانات جنوب تايلاند

مقتل 25 شخصا وتضرر مليون آخرين جراء الفيضانات جنوب تايلاند
المناطق _وكالات

قتل 25 شخصا إثر فيضانات ضربت  جنوب البلاد منذ الأول من الشهر الجاري، والتي تسببت في تضرر عشرات الشركات التجارية وتقطع السبل بآلاف السياح.

وأوضحت السلطات  التايلاندية، في بيان صحفي، أن أمطارا غزيرة ضربت 12 محافظة، متسببة في فيضانات عاتية أثرت على أكثر من مليون شخص، وإغراق الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين جنوب تايلاند وباقي أنحاء البلاد.

وأضافت أن أحد المطارات الرئيسية في الجزء الجنوبي من البلاد مغلق منذ يوم الجمعة الماضي وسيستمر إغلاقه حتى هذا اليوم على أقل تقدير، كما أن حركة السكك الحديدية مازالت معطلة بالكامل،  ولاتزال عشرات المدارس مغلقة في تايلاند منذ الأسبوع الماضي.

وحذرت الأرصاد الجوية في تايلاند من استمرار هطول  الأمطار الغزيرة الأيام القادمة في المنطقة، التي يوجد بها العديد من الشواطئ والمنتجعات الجاذبة لملايين السياح الأجانب سنويا.

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