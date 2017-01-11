رئيس البرلمان النيجري يثني على جهود الندوة العالمية في بلاده

أثنى معالي رئيس البرلمان النيجري السيد حسين كني على الجهود التنموية والبرامج الإنسانية التي تنظمها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بلاده.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد الندوة برئاسة المدير التنفيذي الدكتور محمد بن حسين الصري لمقر البرلمان في العاصمة نيامي والتي هدفت إلى التواصل والتعاون المشترك مع الحكومة وتوطيد العلاقات بالمسؤولين واستكمال اللقاء الأول الذي تم في الرياض والوقوف على اقتراحات رئيس البرلمان.

واختتم اللقاء بتسلم معاليه درع الندوة كهدية تذكارية تقديراً لجهوده ودعمه لعملها ومناشطها النوعية في النيجر.