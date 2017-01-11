 رئيس البرلمان النيجري يثني على جهود الندوة العالمية في بلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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رئيس البرلمان النيجري يثني على جهود الندوة العالمية في بلاده

رئيس البرلمان النيجري يثني على جهود الندوة العالمية في بلاده
المناطق _وكالات

أثنى معالي رئيس البرلمان النيجري السيد حسين كني على الجهود التنموية والبرامج الإنسانية التي تنظمها الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بلاده.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد الندوة برئاسة المدير التنفيذي الدكتور محمد بن حسين الصري لمقر البرلمان في العاصمة نيامي والتي هدفت إلى التواصل والتعاون المشترك مع الحكومة وتوطيد العلاقات بالمسؤولين واستكمال اللقاء الأول الذي تم في الرياض والوقوف على اقتراحات رئيس البرلمان.

واختتم اللقاء بتسلم معاليه درع الندوة كهدية تذكارية تقديراً لجهوده ودعمه لعملها ومناشطها النوعية في النيجر.

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