 مركز الاستثمار الأمثل للدراسات والاستشارات الوقفية والوصايا بأبها يدشن الخطة الاستراتيجية للمركز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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مركز الاستثمار الأمثل للدراسات والاستشارات الوقفية والوصايا بأبها يدشن الخطة الاستراتيجية للمركز

مركز الاستثمار الأمثل للدراسات والاستشارات الوقفية والوصايا بأبها يدشن الخطة الاستراتيجية للمركز
المناطق _عسير

دشن مركز الاستثمار الأمثل للدراسات والاستشارات الوقفية والوصايا بأبها مساء الإثنين الخطة الاستراتيجية للمركز وذلك على شرف فضيلة الشيخ سعد بن سعيد الحجري المشرف العام على فرع الرئاسة العامة وعضو الإفتاء بمنطقة عسير، وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ومن ثم ألقى رئيس مجلس إدارة المركز د.عبدالله آل عضيد كلمة شكر فيها فضيلة الشيخ سعد بن سعيد الحجري  والحضور الكرام على تشريفهم الحفل ، سائلاً الله عز وجل أن تكون هذه الخطة بداية موفقة تُسهم في الرقي بمستقبل المجال الوقفي ؛ وفق الرؤى والتوجهات الوطنية المنبثقة من قيمنا الإسلامية والمتمسكة بالوحيين.

ثم دشن فضيلة الشيخ د.سعد بن سعيد الحجري خطة المركز واستعرض مستشار المركز مراحل إعداد الخطة ونتائجها , وبعد ذلك ألقى فضيلة الشيخ سعد بن سعيد الحجري كلمةً شكر فيها القائمون على المركز على جهودهم التي يبذلونها في سبيل الارتقاء بالمركز على مستوى المنطقة، والتي  ستسهم بشكل فعال في تطوير العمل الخيري الوقفي بما يتناسب مع خطة عشرين ثلاثين للملكة.
وفي نهاية اللقاء الذي حضره جمع من ممثلي بعض الجهات الرسمية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بالعمل الوقفي تم تكريم عدد من شركاء النجاح للمركز ثم اختتم الحفل بالشكر والتقدير لكل من ساهم وحضر.

 

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