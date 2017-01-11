 شرطة أملج ومرورها يقومان بحملات ميدانية بمداخل المحافظة ومخارجها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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شرطة أملج ومرورها يقومان بحملات ميدانية بمداخل المحافظة ومخارجها

شرطة أملج ومرورها يقومان بحملات ميدانية بمداخل المحافظة ومخارجها
المناطق _فايز السميري
واصلت شرطة أملج ومرور المحافظة حملاتها الميدانية حيث أسفرت حملة مرورية نفَّذها المرور في أملج على مداخل المحافظة ومخارجها، وبعض الطرقات المهمة، عن تسجيل  عدد من المخالفات المتفرقة، وحجز عدد من السيارات،  على أن تستمر هذه الحملات في مواقع أخرى للحد من المخالفات والحوادث المرورية. ونفَّذ أفراد شعبة المرور في محافظة أملج الحملة بمتابعة من مدير إدارة مرور منطقة تبوك، العقيد محمد العتيق، وميدانيا من مدير مرور أملج الرائد علي الحربي ، في ظل السعي للحد من المخالفات المرورية بكافة أنواعها. وتهدف الحملة إلى توعية قائدي المركبات من عواقب التهور والسرعة، والحد من انتشار الحوادث المرورية، وإرشاد قائدي المركبات بالطرق السليمة حفاظاً على سلامتهم، والحرص على الالتزام بقواعد وتعليمات السير.
فيما شملت الحملات الميدانية لشرطة أملج مداخل ومخارج المحافظة والتقاطعات الرئيسية بالمحافظة , بالإضافة لنقطتي الضبط الأمني الجنوبية والسهلة.
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من مخالفي نظام الإقامة والعمل , واتخذت الإجراءت النظامية بحق المقبوض عليهم وتم تسليمهم لجهة الاختصاص .
وأوضحت شرطة المحافظة أن هذه الحملات سوف تكون بشكل متواصل وفق الخطط والمهام الميدانية التي تم إعدادها مسبقا.

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