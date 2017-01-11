النفط يرتفع في التعاملات الاسيوية رغم استمرار شكوك تقيد الانتاج

اتجهت أسعار النفط للارتفاع في التعاملات الآسيوية يوم الاربعاء رغم استمرار صعود الدولار وتزايد الشكوك بشأن التزام منتجي أوبك باتفاق المنظمة الخاص بخفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش ارتفعت عقود خام برنت القياسي 0.22% مايعادل 12سنتا إلى 53.76 دولار للبرميل.

وصعدت عقود الخام الأمريكي0.30% مايعادل 15سنتا إلى 50.97 دولار للبرميل.

وقال زامل العتيبي المحلل بأسواق السلع : إن الشكوك حيال التزام أضعاء من أوبك بالاتفاق الأخير وأبرزها العراق التي أعلنت في وقت متأخر عن عزمها زيادة الصادرات من ميناء البصرة الرئيسي في فبراير المقبل.

وبين العتيبي: أن تراجع أسعار الخام الذي يشهده حاليا قد يدفع مستثمرين إلى تصفية مراكز دائنة لهم قاموا بتكونيها الشهر الماضي من خلال شراء كميات كبيرة من العقود الآجلة في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته في تلك الفترة.

وأشار العتيبي إلى أن بيانات معهد البترول الأمريكي لم تساهم في زيادة خسائرالسوق التي مني بها بالأمس وذلك بعد ارتفاع المخزونات الأسبوعية.

وبحسب بيانات حديثة للمعهد فإن مخزونات الخام زادت بنحو 1.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم السادس من يناير الجاري بالغا 484.3 مليون مخالفا للتوقعات بارتفاعها 1.2 مليون برميل.

وقال بدر الدرزي المحلل الفني بأسواق السلع لـ”مباشر” إن النفط مازال في اتجاه صاعد في ظل عدم تخليه عن مستوى 51 دولار، مؤكدا على أن اختراقه للمستوى المذكور سيغير النظرة الفنية للخام الى سلبية.