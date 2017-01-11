 نائب المدير العام للجوازات: البصمة شرط للاستفادة من خدمات الجوازات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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نائب المدير العام للجوازات: البصمة شرط للاستفادة من خدمات الجوازات

نائب المدير العام للجوازات: البصمة شرط للاستفادة من خدمات الجوازات
المناطق_ متابعات

أوضح نائب المدير العام للجوازات اللواء ضيف الله بن سطام الحويفي أن أصحاب العمل والمقيمين ومرافقيهم لن يتمكنوا من إكمال إجراءاتهم والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم من خلال إدارات الجوازات وخدمات الجوازات الإلكترونية والخدمات المقدمة عبر منافذ المملكة الدولية والخدمات الحكومية الأخرى إلا بعد تسجيل خصائصهم الحيوية «البصمة» في النظام الآلي، داعياً جميع أصحاب العمل وأرباب الأسر من المقيمين إلى سرعة تسجيل بصماتهم للذين لم يسبق لهم تسجيلها، وذلك لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم.

وأكد اللواء الحويفي أن المديرية العامة للجوازات دعت المقيمين كافة في المملكة، ممن لم يقوموا بتسجيل بصماتهم، لتسجيل الخصائص الحيوية «البصمة» لهم ولمرافقيهم ممن بلغ عمره ست سنوات فما فوق، ليتمكنوا من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدمة لهم.

وأشار اللواء الحويفي إلى أن المديرية قامت بتجهيز مواقع لتسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، ووفرت لها جميع الحاجات من الأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان إنهاء إجراءاتهم بدقة وسرعة وتقديم أفضل الخدمات، مشيراً إلى أن الجوازات خصصت بريداً للتواصل الإلكتروني (992@gdp.gov.sa) وللرد على جميع الاستفسارات واستقبال الآراء والاقتراحات، وللاطلاع على مواقع تسجيل «البصــمة» من خلال زيارة الموقع الرسمي.

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