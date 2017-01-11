أمير منطقة الباحة يدشن المباني الجديدة لكلية العلوم والآداب للبنات بمحافظة المخواة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة ، المباني الجديدة لكلية العلوم والآداب للبنات بمحافظة المخواة التابعة لجامعة الباحة.‬

‫‏ولدى وصول سموه مقر الكلية قام بقص الشريط إذاناً بافتتاح المباني الجديدة للكلية ، ثم تجول في أقسام وقاعات ومعامل تلك المباني ، مستمعاً إلى شرحٍ من وكيلة كلية العلوم والآداب بالمخواة الدكتورة نورة مسفر الزهراني عن المشاريع البحثية التي مولتها الجامعة ، مشيرة إلى الجهود المميزة التي بذلتها وتبدلها الكلية من أجل نشر العلم في المحافظة في ظل الدعم والاهتمام من لدن سمو أمير المنطقة ومن المسؤلين بجامعة الباحة ، كما استمع سموه إلى شرحٍ مماثل من عضوات هيئة التدريس ، عما تضمنته معامل تخصص العلوم، والملتي ميديا تخصص الآداب.‬

‫بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني كلمة رحب فيها بسمو أمير المنطقة، معرباً عن شكره لسموه على رعايته للحفل وافتتاح المباني واهتمامه وحرصه بمختلف مشروعات وبرامج الجامعة .‬

‫ونوه بالدعم الذي تلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي وولي العهد – حفظهم الله – ، من أجل أَن تقوم الجامعة بدورها في نشر التعليم وخدمة الطلاب والطالبات ، مشيراً إلى أن مشروع المباني يقع على مساحة تقدر بأكثر من 10 الآف متر مربع، وتتكون من ثلاثة مبان تتضمن 16 معملاً للعلوم، و7 ملتي ميديا للآداب، فيما يوجد بالدور الأول 24 قاعة، و16 فصلاً في الدور الثاني، إضافة إلى 19 مكتباً إدارياً مختلفاً، و مجموعة من الغرف للخدمات المساندة، ومبنى خاص بالكافتيريا، وكذلك مبنى خاص بالشبكات.‬

‫وأكد الدكتور الزهراني أن جامعة الباحة تسعى من خلال هذه المجمعات الأكاديمية في الموقع الرئيسي والمحافظات لإيجاد بيئة تعليمية جاذبة لأبنائنا الطلاب والطالبات.‬

‫بعد ذلك شاهد الحضور أوبريت إنشادي بعنوان ” طاب اللقاء “، ثم ألقيت مسجلة لطالبات كلية العلوم والآداب بالمخواة ألقتها عنهن الطالبة ابتسام بنت عبدالله السبيعي التي أعربت فيها عن سعادتهن بافتتاح المباني المخصصة للطالبات ، معربة عن شكرها نيابة عن طالبات الكلية للجامعة على السعي لإيجاد بيئة تعليمية جاذبة لطالباتها.‬

‫وفي ختام الحفل كرَم أمير الباحة الجهات الداعمة والمشاركة في نجاح الحفل، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.‬

‫حضر الحفل أمين منطقة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي، ومدير شرطة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي، ومحافظ محافظة المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي.