 “فنون الباحة” تدعو الفنانين والمصورين للمشاركة بمعرض الفنون البصرية بـ “الجنادرية 31” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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“فنون الباحة” تدعو الفنانين والمصورين للمشاركة بمعرض الفنون البصرية بـ “الجنادرية 31”

“فنون الباحة” تدعو الفنانين والمصورين للمشاركة بمعرض الفنون البصرية بـ “الجنادرية 31”
المناطق _عبدالرحمن سفر

تنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الباحة معرض فنون بصرية في بيت الباحة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31”.

ودعا مدير جمعية الثقافة والفنون بالباحة الأستاذ علي بن خميس البيضاني الفنانين والفنانات والمصورين والمصورات والمهتمين بالفن التشكيلي والخط العربي والتصوير الضوئي للمشاركة في المعرض الذي سيقام داخل بيت الباحة بالجنادرية، مضيفاً أن المعرض يأتي لإبراز أعمال الفنانين والخطاطين والمصورين من أعمال ولوحات تجسد الطابع السياحي والتراثي والزراعي لمنطقة الباحة لزوار قرية الباحة التراثية بالجنادرية وتعرض تجارب ومواهب الفنانيين لكافة شرائح المجتمع.

وأضاف البيضاني أن مشاركة جمعية الثقافة والفنون بالباحة بالقرية التراثية يأتي بدعم صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة لكافة ما يخدم أبناء وبنات المنطقة.

من جهته أشار مسؤول العلاقات العامة والإعلام عوض الزهراني أن الجمعية ترحب بكافة المشاركين من أبناء المنطقة للمشاركة بالمعرض الذي سيكون بصورة مختلفة عن الأعوام الماضية.

وأوضح الزهراني أن الأعمال تستقبل عن طريق الأيميل fnoon.albaha@gmail.com أو تسلم لمقر الجمعية بجوار دوار الشفا، وأن أخر موعد لاستقبال الأعمال سيكون بتاريخ 23/4/1438هـ.

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