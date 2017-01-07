الصقيع يعاود شمال المملكه

تشهد المملكة هذا الأسبوع عبور كتلة هوائية باردة تؤثر على قطاعات عدة ناتجة عن تمركز منخفض جوي فوق حوض المتوسط وشمال أفريقيا ملقياً بمشيئة الله بكميات ونسب عالية من الأمطار.

وتوقع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان أن تشهد مناطق شمال المملكة التأثير الأكبر جراء المنخفض المار بالمملكة، وتدني درجات الحرارة وصولاً للصفر المئوي وتضاعف التوقعات خارج النطاق السكاني لما دون الصفر.

وأشار الحيزان إلى أنه من المتوقع أن يتقدم منخفض أخر يعقب هذا المنخفض ويبدأ بالتأثير على أجواء المملكة من يوم ١٤ يناير ويتمركز فوق شمال أفريقيا وتمتد خطوط التبريد لأجواء المملكة محدثة حالة من عدم الاستقرار الجوي ونشاط في الرياح السطحية وتواجد للسحب في قطاعات واسعة من المملكة ابتداء من صباح الأحد المقبل جالبة للأمطار على السواحل الشمالية الغربية، وامتداد التأثير وصولاً لشمال غرب القصيم ومنطقة حائل.

وحدد الحيزان مناطق شمال المملكة طريف والقريات وطبرجل وعرعر وسكاكا ودومة الجندل وتبوك كمناطق واقعة تحت تأثير تدني درجات الحرارة لما دون الصفر المئوي، مع ارتفاع متفاوت في الطقس خارج حدود المدن المشار إليها وصولات لتسع درجات مئوية على الرياض و12 درجة مئوية على المناطق الشرقية.