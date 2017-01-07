ابنة القاضي المختطف: جئت من أمريكا لأرى والدي وسأغادر ولم أره.. وشقيقتاي لا تعلمان عن اختطافه

ذكرت ابنة القاضي المختطف الشيخ محمد الجيراني، إنها جاءت من الولايات المتحدة لكي ترى والدها، لكنها ستضطر للمغادرة لإكمال دراستها دون أن تراه، مطالبة خاطفيه بإطلاق سراحه ليعود إلى أسرته.

وأوضحت الابنة أن أسرتها تعيش وضعاً مأساوياً في غياب والدهم خلال هذه المدة، مشيرة إلى أن شقيقتيها الصغيرتين (4 سنوات و7 سنوات) دائماً ما يرددان على مسامع والدتهما عبارة: “أريد أبي.. أين هو”، فيما لا يرغب أحد من الأسرة أن يخبرهما أن والدهما مختطف.

وأكدت أن شقيقتيها تعيشان ظروفاً صعبة حيث لم يتعودا على غياب والدهما لمدة طويلة كهذه، مؤكدة ثقتها ببسالة رجال الأمن وقدرتهم على إعادته سالماً وتخليصه من أيدي خاطفيه.

وكان الشيخ الجيراني القاضي في دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف، قد اختطف من أمام منزله ببلدة تاروت قبل نحو شهر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا في التنفيذ المباشر لجريمة الاختطاف.