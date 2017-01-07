 الفلكي الزعاق: انتهاء “المربعانية” ودخول “الشبط” اليوم الأربعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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الفلكي الزعاق: انتهاء “المربعانية” ودخول “الشبط” اليوم الأربعاء

الفلكي الزعاق: انتهاء “المربعانية” ودخول “الشبط” اليوم الأربعاء
المناطق _الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي للفلك الدكتور خالد الزعاق إنتهاء موسم المربعانية ودخول موسم الشبط اليوم الأربعاء الذي يستمر لمدة 26 يوماً.
وقال الزعاق في تغريدات كتبها على حسابه الشخصي في تويتر: للشبط نجمان هما النعايم والبلدة ويعتبر امتداداً للشتاء الفعلي وبانتهائه يبدأ البرد بالتراجع التدريجي.

وأضاف الزعاق: أول الشبط يشتد البرد في العراء لا سيما في الصباح الباكر، وتكثر فيه هبوب الرياح المفاجئة، ويبدأ النهار يأخذ من الليل بشكل واضح ، وفي منتصفه موسم برد الأزيرق، وسُمّي بهذا لأن الأجسام تزرقّ من شدة البرد، وغالباً ما تكون السماء صافية زرقاء بسبب تعرض المنطقة للمرتفعات وتزداد توقعات الأمطار خلال فترة المنتصف من الشبط.

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