ولي العهد يوجه امارات المناطق بتطبيق قواعد إقامة المؤتمرات

وجه الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية امارات المناطق بإلزام الجهات والمؤسسات المعنية بتطبيق قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة المقرة من اللجنة الاشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 17 رجب 1434هـ.

وأكد سموه في تعميم وجهه لسمو أمراء المناطق على أهمية متابعة المؤتمرات التي تقام في المملكة بما يتماشى مع آليات العمل وضوابط تراخيص المعارض والمؤتمرات المحددة من وزارة الداخلية.

يشار إلى أن قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات في المملكة المقرّة من اللجنة الاشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات تتضمن تلك 14 مادة تنظم سياسات إقامة المؤتمرات الى جانب إجراءات الحصول على الترخيص النهائي لإقامة المؤتمر في حال اكتمال متطلبات الموافقة، مع مراعاة الالتزام بكافة أنظمة العلامات التجارية والحقوق الملكية الفكرية المعتمدة في المملكة عند تنظيم المؤتمرات.