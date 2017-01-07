“أبا الخيل” يتفاعل مع مقاطع فيديو تعذيب الطفلة ويطالب الأم بالتواصل

تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، مع قضية تعذيب طفلة وادعاءات حساب في “تويتر”، بأنها وقعت في مكة المكرّمة.

تفصيلاً، نشر حساب في “تويتر” حمل اسم “أم تريد بنتها بحضنها” خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو تظهر تعذيب رضيعة؛ متهمة والدها الذي يسكن في مكة المكرّمة، حسب دعواها.

وقالت المغرِّدة إنها (سورية الجنسية) والأب (سعودي)، وإنه تولى حضانة الطفلة وعمرها شهر واحد، وبدأ في تعذيبها وتهديد والدتها بالمقاطع.

وطلب المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ من المغرّدة التواصل معه للحصول على المعلومات واستكمال الإجراءات النظامية.

وكان هاشتاق #أم_تريد_بنتها_بحضنها قد سجّل مشاركات عديدة في “تويتر” بعدما نشرت والدة الرضيعة مقاطع فيديو وصوراً تُظهر تعذيب الرضيعة ومطالبات بإنقاذها ومحاسبة المعتدي عليها.

وقال “أبا الخيل” معلقاً على الفيديوهات: “‏طلبنا من صاحبة الحساب التواصل معنا؛ للتأكد من صحة وتفاصيل الحالة، وستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية إذا ثبتت صحة ذلك”.