 ” بر أبها ” تدفع تكاليف 20 عملية جراحية لمستفيديها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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” بر أبها ” تدفع تكاليف 20 عملية جراحية لمستفيديها

” بر أبها ” تدفع تكاليف 20 عملية جراحية لمستفيديها
المناطق _عسير
أوضح الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس اعتماد جمعية البر بأبها 20 عملية جراحية لمعالجة السمنة المفرطة ( تكميم المعدة ) لعدد عشرين شاب وفتاة من الأسر المحتاجة والمسجلين بالجمعية لمساعدة الشباب المتعطلين عن العمل بسبب السمنة المفرطة وكذلك الفتيات اللاتي حالت السمنة دون زواجهن أو توظيفهن .
يأتي هذا انطلاقاً من الدور الاجتماعي الذي تنتهجه الجمعية في منطقة عسير ومن الواقع الذي تعتمده الجمعية ومسؤوليتها الاجتماعية لقاء برامجها الخيرية والإنسانية المعتمدة من قبل سمو أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة جمعية البر بأبها – يحفظه الله .
وأضاف ” بن فحاس ” بأن بر أبها تمد يد العون لآلاف المستفيدين المسجلين بالجمعية في مختلف برامجها ومشاريعها الخيرية ، مشيراً إلى أن الجمعية تقدم الدعم المادي والمعنوي وتأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية وكذلك المساهمة في إجراء العمليات الجراحية المختلفة لمستفيدي ” برنامج مساعدة المرضى ” .
وتسعى الجمعية دائما إلى تحقيق أهدافها والارتقاء بأعمالها تجاه المستفيدين من خدماتها ، وتطمح لتحقيق الدور الريادي المنوط بها إلى جانب تعزيز العمل الاجتماعي المشترك مع القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية المختلفة .
وقدم فضيلته شكره الجزيل لكل من دعم هذه الجمعية ، داعياً أهل الخير لمساندتها والوقوف بجانبها كلا بحسب مقدرته بالمال والقلم والدعاء لتواصل جهدها تجاه المحتاجين ولن يعدموا الأجر والثواب .
يشار إلى أن الجمعية قدمت خلال العام الماضي مساعدات للمرضى بمبلغ 2.141.568 ريالا .

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