 ضمن برنامج التعاون المشترك مع المستشفيات.. قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير يجري عدد من العمليات المتقدمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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ضمن برنامج التعاون المشترك مع المستشفيات.. قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير يجري عدد من العمليات المتقدمة

ضمن برنامج التعاون المشترك مع المستشفيات.. قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير يجري عدد من العمليات المتقدمة
المناطق _عسير

    في إطار برنامج التعاون المشترك بين مستشفى عسير المركزي ومستشفيات المنطقة، قام أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي بإجراء عمليات بمستشفى الولادة والأطفال بأبها حيث تم إجراء أربع عمليات نوعية متقدمة لأطفال يعانون من أورام دماغية خلال الشهر الماضي وتراوحت أعمار الأطفال ما بين السنة والنصف وحتى العشر سنوات، وتكللت تلك العمليات بالنجاح ولله الحمد، وغادر جميع الأطفال المستشفى بصحة وعافية، مع استكمال العلاج الكيماوي والإشعاعي لهم.

     كما قام القسم بإجراء عمليات زراعة محفزات عصبية للعصب الحائر لمرضى التشنج المقاوم الذي لم يستجب للأدوية وذلك في إطار برنامج علاج الحالات الصرعية جراحيا والذي بدأ مؤخرا.

   ويعتبر قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير هو القسم التحويلي والمرجعي في المنطقة والمناطق المجاورة وتم تجهيز القسم تجهيزا مكتملا للقيام بهذا الدور. 

   الجدير بالذكر ان مستشفى عسير ومن خلال برنامج التعاون المشترك مع المستشفيات قام بالتعاون مع مستشفى أحد رفيدة في تخصص الأنف والأذن والحنجرة وتم حتى الان عمل أكثر من ٣١ عملية بمستشفى أحد رفيدة وسيتلوها تعاون في جراحه العظام.

  ويأتي هذا التعاون من استشعار المستشفى بدوره المرجعي والمساهمة في تقديم الخدمة بعيدا عن المركزية ودعما للكوادر الطبية بالمستشفيات الأخرى مما ينعكس على تقديم خدمة شاملة وميسرة للمرضى بدعم كبير من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير ومساعديه وإدارة المستشفيات ومن المشرف العام على مستشفى عسير المركزي وجميع منسوبي المستشفى ومن مدراء المستشفيات المتعاونة.

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