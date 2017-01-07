انطلاق الملتقى الخليجي الرابع لتنمية الموارد البشرية (8-9 فبراير المقبل)

مع انطلاقة العام الجديد، أعلنت “أكت سمارت” لاستشارات العلاقات العامة في موقعها الإلكتروني، عن استعدادها لتنظيم وتنفيذ أكثر من 15 ملتقى خلال العام الجاري، إذ يأتي في مقدمها الملتقى الخليجي الرابع لتنمية الموارد البشرية، الذي ينظمه مكتب “أكت سمارت” بالتعاون مع جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، وتحت رعاية كريمة من سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك خلال اليومين الثامن والتاسع من فبراير المقبل، بفندق ومنتجع سوفيتل الزلاق.

سيتناول الملتقى لهذا العام موضوع “خطوات لتعزيز الولاء الوظيفي”، وذلك من خلال جدول أعمال يتكون من ثلاث جلسات حوارية في اليوم الأول للملتقى وثلاث ورش عمل تدريبية تأتي في جدول أعمال اليوم الثاني بخط موازٍ زمنياً بحيث تتيح للمشارك اختيار ورشة عمل واحدة فقط للانضمام فيها. ومن خلال مما تم الإعلان عنه حول الملتقى فقد كشفت “أكت سمارت” عن محاور الجلسات الحوارية لجدول أعمال اليوم الأول، إذ تناقش الجلسة الأولى “مفاهيم الولاء الوظيفي” يتحدث فيها كل من أ. حازم جناحي – المؤسس والعضو المنتدب لشركة فانجارد، أ. منال المتروك – استشارية ومدربة في الموارد البشرية والإدارية والتطوير الذاتي، أ. سليمان فرحان – مدرب معتمد، أ. دنانير جلال – مدربة معتمدة، بينما تناقش الجلسة الثانية “قياس الولاء الوظيفي” من خلال كوكبة من المختصين، أ.د. سعد زناد – نائب رئيس جامعة العلوم التطبيقية للشؤون الإدارية والمالية وخدمة المجتمع، أ. خالد العيد – مدرب ومحاضر في القيادة والتنمية البشرية، أ. سميرة بابا – الرئيس التنفيذي للمبادرات مبادرة للاستشارات، أ. لطيفة الشملان – رئيس التطوير المؤسسي قسم الموارد البشرية بشركة مطار البحرين، أما الجلسة الثالثة فستسلط الضوء على “أفضل الممارسات لتنمية الولاء الوظيفي” من خلال كل من أ. إبراهيم التميمي – مدير إدارة المعلومات في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، أ. سامي البوعركي – محاضر ومدرب محترف في القيادة وتنمية الذات، أ. نجلاء الحميد – مديرة القبول والتسجيل في الجامعة العربية المفتوحة “فرع السعودية”، أ. جابر الرويعي – مدرب بفنون القيادة والعلاقات العامة ومهارات تطوير الأداء البشري.

أما جدول أعمال اليوم الثاني والذي سيقدم ورش عمل تدريبية ثلاث، فقد تبين من إعلان الجهة المنظمة على موقعها الإلكتروني أن الملتقى سيحتضن ورشة عمل “السمات الأخلاقية والأخلاقيات الشخصية” للمدربة الأستاذة منال المتروك، وورشة عمل “الإبداع في خلق الولاء”، التي ستقدمها الأستاذة سميرة بابا، إلى جانب ورشة عمل “التحفيز والولاء الوظيفي” التي سيقدمها المدرب المعتمد أ. سليمان فرحان.

وبينما دعا القائمين على الملتقى الراغبين والمهتمين إلى التواصل على الموقع الإلكتروني لمكتب “أكت سمارت” أو على هاتف 97317123500+ ، أو متابعة أخبار الملتقى على وسم #GHRDF4، أوضح المنشور التعريفي أن هذا الملتقى يخدم العاملين في قطاع الموارد البشرية وقطاع التخطيط، والرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين، إلى جانب المدراء وؤرساء الأقسام، هذا ويستهدف كذلك المستشارين الإداريين والمشرفين والعاملين في قطاع شؤون الموظفين والعاملين في قطاع التدريب وفي قطاع العلاقات العامة الداخلية.