 شاهد .. قط يلازم معزاء تعاني من آلام المخاض للعناية بها حتى ولادتها ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد .. قط يلازم معزاء تعاني من آلام المخاض للعناية بها حتى ولادتها !

المناطق - وكالات:

كرّس قط شهم جُل وقته إلى جانب معزاء حامل كانت تعاني من آلام المخاض، وقام بالعناية بها والتخفيف من آلامها عبر تدليك جسدها.

وأظهر تسجيل مصور نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، القط “بريتي بوي” وهو يلازم المعزاء “كوبر” ويدلك ظهرها ويداعبها داخل حظيرة في إحدى المزارع بولاية فيرجينيا الأمريكية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر على صفحة “فانسي أوبريشن فري” على فيس بوك القط وهو يقوم بتدليك ظهر المعزاء الحامل التي كانت على وشك الولادة، حيث رفض تركها لوحدها وظل إلى جانبها طوال الوقت.

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