 الاعتداء على 3 دبلوماسيين سعوديين بنيبال على يد مجهولين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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الاعتداء على 3 دبلوماسيين سعوديين بنيبال على يد مجهولين

الاعتداء على 3 دبلوماسيين سعوديين بنيبال على يد مجهولين
المناطق - الرياض

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة النيبالية كاتمندو، صحة ما تداولته شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا، عن تعرض 3 دبلوماسيين للاعتداء داخل مجمع سكني على يد مجهولين، مشيرة إلى وقوع الحادث قبل شهر وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه وجميعهم بخير دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وبين السفير السعودي في نيبال عبدالناصر الحارثي، أن الدبلوماسيين الذين تعرضوا للاعتداء بخير، وتم إرسال مسؤول من السفارة على الفور للوقوف بجانبهم والاطمئنان على صحتهم، كما باشرت السفارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فور تلقيها البلاغ وعند وصول الشرطة الدبلوماسية والشرطة المحلية لموقع الاعتداء والتحقيق حول الحادثة فضلاً عن إخطار وزارة الخارجية النيبالية.

وأضاف السفير الحارثي، إن المعتدين من العمالة النيبالية في مجمع سكني قريب من دار الرئاسة النيبالية والسفارة الإماراتية والسفارة اليابانية، وتبين أنهم يعملون حراس أمن في المجمع رغم عدم تخصصهم في مجال الحراسات الأمنية، وألقي القبض على مجموعة من الجناة وحالياً في انتظار نتائج التحقيق معهم لمعرفة الأسباب والدوافع وملابسات القضية وتقديمهم للمحاكمة.

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