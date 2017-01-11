“تنمية المبرز” تُطلق برنامج “أنا مبدع” لتنمية مهارات الأطفال خلال فترة الامتحانات

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمبرز ممثلة بمركز الطفولة ورعاية الموهبة برنامج الخيمة الرمضانية للطفل حيثُ يحتوي البرنامج على العديد من ورش العمل المهارية للأطفال والقصص الحوارية بهدف استثمار أوقات الأطفال فيما يساهم في تنمية المهارات والقدرات، وذلك خلال فترة الامتحانات النهائية التي يشهدها طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية ويقدم البرنامج للفئة العمرية من عمر 5 سنوات وحتى 12 سنة للبنين والبنات خلال الفترة من 17/4/1438هـ وحتى 28/4/1438هـ من الساعة الرابعة والنصف وحتى السابعة والنصف مساءً بمقر مركز الطفولة ورعاية الموهبة بحي الفيصل وحدد المركز طريقة التسجيل بتواصل ولي الأمر على الجوال المخصص لاستقبال طلبات التسجيل في البرنامج ( 0538441091) .

وبيّن المهندس عدنان بن عبدالله العفالق رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالمبرز أن هذا المشروع يعد من المشاريع الهامة حيثُ يساهم في تنمية مهارات الأطفال والنشء كما يهتم هذا المشروع بتنمية المواهب والإبداعات واستشراف المستقبل من خلال استخدام استراتيجيات التعلم بالترفيه والتعلم النشط كما يساهم في تهيئة جو دراسي مناسب لإخوتهم الذين يعيشون خلال هذه الأيام فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول ويتيح لأولياء الأمور متابعهم دراسياً.

وأشار أن مركز الطفولة ورعاية الموهبة بحظي بدعم من رجال الاعمال ووجهاء المنطقة وتم تجهيزه بأحدث التقنيات والإمكانيات الخاصة بالطفل وأن هذا المشروع يأتي من صميم عمل لجان التنمية حيثُ تساهم في رفع مستوى الوعي الاجتماعي في كافة النواحي.