لافتتاح جناح “طيبة الطيبة” ببريدة….أمير القصيم يشيد بجهود أمير المدينة المنورة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بجهود صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، ودعمه لافتتاح جناح “طيبة الطيبة” في المعرض الوطني الدائم “ملحمة بطولة وميلاد أمة” بمدينة بريدة.

وقال سمو أمير منطقة القصيم في برقية بعثها لسمو أمير منطقة المدينة المنورة: “إننا وأهالي منطقة القصيم سعدنا بزيارتكم ومشاركتكم في افتتاح الجناح ليكون نقطة وضاءة في منطقة القصيم ، ويعكس الإرث المعرفي والثقافي والوطني المعبر عن تراث المدينة المنورة ، وما تمتاز به من مظاهر ومعالم تاريخية وحضارية”.