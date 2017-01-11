أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بجهود صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، ودعمه لافتتاح جناح “طيبة الطيبة” في المعرض الوطني الدائم “ملحمة بطولة وميلاد أمة” بمدينة بريدة.
وقال سمو أمير منطقة القصيم في برقية بعثها لسمو أمير منطقة المدينة المنورة: “إننا وأهالي منطقة القصيم سعدنا بزيارتكم ومشاركتكم في افتتاح الجناح ليكون نقطة وضاءة في منطقة القصيم ، ويعكس الإرث المعرفي والثقافي والوطني المعبر عن تراث المدينة المنورة ، وما تمتاز به من مظاهر ومعالم تاريخية وحضارية”.
لافتتاح جناح “طيبة الطيبة” ببريدة….أمير القصيم يشيد بجهود أمير المدينة المنورة
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بجهود صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، ودعمه لافتتاح جناح “طيبة الطيبة” في المعرض الوطني الدائم “ملحمة بطولة وميلاد أمة” بمدينة بريدة.
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