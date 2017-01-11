 لافتتاح جناح “طيبة الطيبة” ببريدة….أمير القصيم يشيد بجهود أمير المدينة المنورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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لافتتاح جناح “طيبة الطيبة” ببريدة….أمير القصيم يشيد بجهود أمير المدينة المنورة

لافتتاح جناح “طيبة الطيبة” ببريدة….أمير القصيم يشيد بجهود أمير المدينة المنورة
المناطق / بريدة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بجهود صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، ودعمه لافتتاح جناح “طيبة الطيبة” في المعرض الوطني الدائم “ملحمة بطولة وميلاد أمة” بمدينة بريدة.
وقال سمو أمير منطقة القصيم في برقية بعثها لسمو أمير منطقة المدينة المنورة: “إننا وأهالي منطقة القصيم سعدنا بزيارتكم ومشاركتكم في افتتاح الجناح ليكون نقطة وضاءة في منطقة القصيم ، ويعكس الإرث المعرفي والثقافي والوطني المعبر عن تراث المدينة المنورة ، وما تمتاز به من مظاهر ومعالم تاريخية وحضارية”.

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