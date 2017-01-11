آل حرفش يتفقد مشروع درء أخطار السيول بطريق الأمير نايف

بهدف تقييم الأداء ومتابعة ما يتم تنفيذه وإنجازه على أرض الواقع من مشاريع وخدمات بلدية تفقد أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش أمس مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق الأمير نايف حيث أطلع على سير العمل وما تحقق من إنجازات طوال الفترة الماضية والتي بلغت 45% والمراحل الجاري تنفيذها حاليا والتقى مع المقاول المنفذ واستشاري المشروع.

وأكد آل حرفش على الاهتمام بالمشاريع التي تشهدها المنطقة والعمل على سرعة إنجازها وفق المواصفات التي أعدت من أجلها ومشدداً على المقاولين المنفذين والمتعهدين بالالتزام بالخطة الزمنية وتطبيق الجودة في كل الأعمال وتحسين السلامة أثناء العمل لافتًا إلى أن المشروع يعد واحدا من أهم المشاريع بعد الانتهاء من تنفيذه حيث سيسهم بإذن الله تعالى في تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومواكبة النمو العمراني المستمر على جميع المحاور.

وذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل أن الأمانة تولي مشاريع تصريف السيول عناية كبرى حيث أنجزت مؤخراً عديد من المشاريع إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها والتي ما زالت تحت الدراسة تمهيداً لطرحها وترسيتها تسعى من خلالها إلى تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين عبر استراتيجية مدروسة لتطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية.

رافقه خلال الجولة مدير عام تنفيذ المشاريع المهندس سامي مزيد و مدير العلاقات العامة والاعلام ومدير إدارة الطرق والإنارة المهندس محسن المكرمي.