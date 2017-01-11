 من أجل الوطن .. قوة أمن الطرق يتبرعون بالدم بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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من أجل الوطن .. قوة أمن الطرق يتبرعون بالدم بنجران

من أجل الوطن .. قوة أمن الطرق يتبرعون بالدم بنجران
المناطق - نجران

نظمت إدارة المختبرات وبنوك الدم بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال حملة للتبرع بالدم يتقدمهم قائد القوة الخاصة لأمن الطرق المكلف العقيد عبد الله عبد الهادي القحطاني وعدد من أفراد القوة.
وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور أن هذه الحملة تأتي من باب العمل التطوعي والمساهمة في توفير كميات الدم لكافة مستشفيات المنطقة، مشيراً إلى أنها تأتي امتدادا للحملات السابقة التي تنظمها صحة نجران ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك وإدارة قوة امن الطرق بالمنطقة مؤكداً أن تبرع رجال الأمن بالدم هو واجب وطني وإنساني للمرضى المحتاجين لقطرة دم .

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