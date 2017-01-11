بادرة كن معلمي تستهدف أيتام الطائف

اطلق عدد من شباب محافطة الطائف مبادرة كن معلمي والمبادرة لمساعدة طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية (الايتام وابناء ذوي الدخل المحدود ) في المواد العلمية لاجتياز الاختبارات النهائية بنجاح وتفوق والمبادرة تحت مظلة جمعية البر الخيرية بمحافظة الطائف وتشمل المواد العلمية ويشرف على المبادرة خمس لجان من شباب متطوعين وتشمل

1-اللجنة التنظيميه

2-اللجنة الاعلاميه

3-اللجنة التعلمية(المعلمين،ومن يستطع اعطاء دروس تقويه).

4-لجنة البرامج الترفيهيه.

واللجنة الخامسة التموين وهن الاخوات الكرام من جميع الفئات العمرية ومن اراد الدعم بنفس الطريقة، حيث طبيعة دعمهم تختلف عن الشباب وهيا كالتالي:

1-اعداد وجبات خفيفه للمتطوعين و الايتام .

2-كل من يستطيع تقديم دعم عيني(لدعم البرنامج الترفيهي والتعلمي .

“المناطق” تواجدت بالموقع من انطلاق المبادرة والتقت صاحب المبادرة وسالناه عن المبادرة ماهي وماهو المطلوب من المجتمع لدعم المبادرة وهو أحد ابناء الطائف ” أحمد عبدالعزيز اّل جعفر الغامدي” وتحدث بقوله بادرة كن معلمي وهي اعطاء دروس تقوية في ” الرياضيات ,العلوم , اللغة الانجليزية ” للمستفيدين من جمعية البر الخيرية ” ذوي الدخل المحدود والأيتام ” مجاناً وبدون مقابل ، وشاركني في تنفيذ الفكرة مجموعة من الفئات العمرية المختلفة من ابناء المجتمع ” عبدالرحمن هوساوي , جابر الغامدي , محمد مصطفى , عبدالله الجفري ” وفريق احسان التطوعي .

والمنسق الإعلامي للمبادرة عبدالله المالكي صاحب حسابات كاميرا الطائف على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث لا يملكون سوى مجهودهم الشخصي بدون أي دعم مادي أو عيني في تنفيذ المشروع سوى انهم تحت مظلة جمعية البر الخيرية كغطاء رسمي فقط لتنفيذ هذه الفكرة .

و قد قام هذا الفريق التطوعي من ابناء الطائف بجمع مجموعة خيّره من المعلمين ذوي الخبرة ليقوموا بمساعدتهم في تنفيذ هذه البادرة النبيلة , وقد علق صاحب الفكرة أحمد اّل جعفر قائلاً ( نحن ابناء المجتمع أخذنا من المجتمع والاّن سوف نعطي الى المجتمع فقدوتنا هو نبينا محمد صلّى الله عليه وسلم وقدوتي الشخصية هو الملك سلمان بن عبد العزيز في الاعمال الخيرية كلنا قدوة فكن قدوة ).

وقد ذكر المتطوع عبدالرحمن هوساوي ( نحن نبحث عن الدعم المادي والعيني لهذه البادرة حيث أنها أربعة أيام فقط وكل مستفيد من هذه البادرة هو أحد أبناء الطائف ).

وقد كان اليوم هو الأول وبدأ البادرة بداية ناجحة وقوية رغم افتقارهم للدعم وسوف تستمر الى يوم الجمعة .