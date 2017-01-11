الفيصل: ما حققه مجلس المنطقة خلال الأعوام الأربعة الماضية أسهم في تحقيق التنمية على كافة الأصعدة

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لأعضاء مجلس المنطقة ، مؤكدا أن ما حققه المجلس خلال الأعوام الأربعة الماضية أسهم في تحقيق التنمية على كافة الأصعدة.

وقال الأمير خالد الفيصل لدى ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة بمقر الإمارة في جدة أمس الأربعاء ” لقد شرفنا الله بخدمة أطهر البقاع وأن نكون ممن يساهم في تنميتها ، فأسال الله أن يكون عملنا خالصاً لوجهه الكريم ، مقدماً شكري وفخري بزمالتكم على مدى الأربعة أعوام الماضية “.

وأضاف الأمير خالد الفيصل في حديثه لأعضاء المجلس بمناسبة انتهاء عضوية عددٍ منهم ” إن ترأس الأهالي لبعض لجان مجلس المنطقة ، سابقة لأول مرة تحدث على مستوى مناطق المملكة ، وقد نجحت بفضل الله وأصبحت أنموذجاً يحتذى به في بقية المناطق ، فهنيئاً لنا هذا النجاح “.

ولفت أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن النجاحات التي حققها المجلس خلال السنوات الماضية طويل المدى ومعيارها ما تحقق للمنطقة مقارنة بما تم قبل تشكيل المجلس، منوها إلى أن أثر أعماله شمل كافة الجوانب الاقتصادية والعمرانية والفكرية والثقافية .

وخلال الاجتماع استعرضت لجان المجلس أعمالها خلال الفترة الماضية ، إذ قدمت لجنة فريق عمل متابعة المشاريع نبذة عما تم إنجازه ومن بينها متابعة جميع المشاريع الحكومية في قطاعات التعليم والصحة والبلديات والمياه والطرق والنقل والكهرباء والمشاريع البيئية كما تولت متابعة جميع المشاريعالتطويرية ذات علاقةبالطرق والنقلوالخدمات ذات العلاقةبالمواطن .

ونفذت اللجنة جولات ميدانية بلغت حوالي 17جولة شملت المشاريعالمتعثرة التابعة لوزاراتالنقل ، الشئون البلديةوالقروية ، التعليم ،الصحة.

، الحج ، المالية هيئةتطوير منطقة مكةالمكرمة ، الشئونالاجتماعية ، شركة المياهالوطنية والشركةالسعودية للكهرباء . بلغعدد المشاريع التي تمالوقوف عليها 50مشروعاً حيوياً .

وقدّمت اللجنة تقريرا للإنجازات التي تمت في الأعوام ( 1431- 1436هــ ) إلى جانبدراسة أداء المشاريعالجاري تنفيذها بمنطقةمكة المكرمة وآلية تنفيذها.

وقدّمت لجنة التنمية الثقافية تقريرا عن أعمالها والتي كان من أبرزها تنظيم ورشة عمل بهدف بلورة رؤية مستقبلية لتطوير برامج مجتمعية تنموية في المجال الثقافي والاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة وللتعرف عن كثب على آراء المجتمع ورغباتهم في تحديد المبادرات والبرامج ذات الأهمية للمنطقة ، وصدر كتيب تعريفي باللجنة موضحاً الرؤية والرسالة والأهداف والمهام وشعار اللجنة.

ونفذّت اللجنة عدداً من البرامج والمبادرات من بينها عمل منصة الكترونية تفاعلية للجنة تربط بين اللجنة والمجتمع ، ومبادرة الرخصة الزوجية كمشروع تثقيفي توعوي للإصلاح الأسري والحد من نسبة الطلاق والعنوسة ، والبرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة ، كذلك برنامج مدارس الحس البيئي ، وبرنامج الحج والعمرة الخضراء ورمضان الأخضر.

وأتمّت اللجنة التعاون المشترك مع المسؤولين في مجتمع جميل وذلك من خلال “مبادرة ترميم جميل” والتي لا تهدف فقط إلى ترميم منازل الفقراء في العشوائيات بل الارتقاء بهم اجتماعياً ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل والحاقهم بالتعليم وبرامج التدريب ، كما قامت اللجنة بزيارات ميدانية لعدد من محافظات المنطقة وذلك للوقوف والاطلاع على الاحتياجات من المشاريع والبرامج في المجال الثقافي والاجتماعي ، كما قامت اللجنة بزيارة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والاجتماع بمسؤوليهم للتعاون في دعم الابتكار والمبتكرين وإمكانية تبني أفكارهم ومساعدتهم في تسجيل براءات اختراعاتهم.

وأوضحت لجنة تنمية الخدمات والمرافق أنها نفّذت عدة برامج تمثلت في إنشاء مركز الخدمات الموحدة والذي ينهي إجراءات الحجاج والمعتمرين في يوم واحد ، وأطلقت اللجنة منصة ” تحت أمرك ” والتي تقدم خدمات عالية الجودة للمراجعين عبر غرفة عمليات موحدة ، وأطلقت اللجنة برنامج تطوير خدمات ضيوف الرحمن في صالات الحجاج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة ، كما عملت اللجنة على تطوير الخدمات بمحافظة بحرة وإطلاق مشروع الهوية الموحدة لمساجد مكة المكرمة إلى جانب رصد مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ، وأخيرا إنشاء مركز مكة للتميز .