 نجاة رجل أمن تعرض لإطلاق نار في الدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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نجاة رجل أمن تعرض لإطلاق نار في الدمام

نجاة رجل أمن تعرض لإطلاق نار في الدمام
المناطق_الدمام

نجا رجل امن في المنطقة الشرقية، أثناء توقفه بمركبته الخاصة وهو يرتدي ملابسه المدنية بحي الفيحاء بمدينة الدمام من إطلاق نار تعرض له من قبل مجهولين.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي انه وعند الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم أمس الثلاثاء باشرت شرطة الدمام بلاغاً عن تعرض رجل أمن لإطلاق نار من مجهولين أثناء توقفه بمركبته الخاصة وهو يرتدي ملابسه المدنية بحي الفيحاء بمدينة الدمام مما نتج عنه تلفيات بالمركبة وعدم تعرضه أو أي من المارة لأذى ولله الحمد، حيث تم استكمال إجراءات الضبط الجنائي لهذه الجريمة والشروع في التحقيق فيها لتحديد دوافعها والمتورطين فيها

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