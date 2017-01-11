بن أفليك ردا على ترامب: ميريل ستريب ليست ممثلة مبالغ في تقديرها

تجمع نجوم هوليوود في لوس انجليس لحضور العرض الأول من فيلم (ليف باي نايت) إلا أن الحديث لم يكن عن الفيلم.. انبرى نجم هوليوود والمخرج السينمائي بن أفليك للدفاع عن النجمة ميريل ستريب التي كانت حولت كلمة ألقتها بمناسبة تسلمها جائزة جولدن جلوب إلى هجوم على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مشيرة إلى أنه كسر قلبها بمحاكاته بسخرية لصحفي معاق أثناء حملته الانتخابية.

ورد ترامب على ستريب على تويتر قائلا “ميريل ستريب واحدة من أكثر الممثلات المبالغ في تقديرهن في هوليوود لا تعرفني لكنها هاجمتني الليلة الماضية في حفل جولدن جلوب”.

ووصف أفليك ستريب بأنها رائعة وقال “أعتقد أنه إذا كان هناك شيء واحد فقط على الأرض حقيقي فهو أن ميريل ستريب ليست ممثلة مبالغا في تقديرها”.