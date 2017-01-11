التحقيق مع (ميتسوبيشي إلكتريك) لإجبارها موظفاً على العمل لساعات إضافية

أحالت وزارة العمل اليابانية شركة (ميتسوبيشي إلكتريك كوربوريشن) اليوم الأربعاء، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للاشتباه في أنها أجبرت أحد موظفيها على العمل لساعات إضافية بما يفوق طاقته، ليصاب بعدها بمرض عقلي وتستغني عنه الشركة في نهاية الأمر.

وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء أنه في قضية أعقبت انتحار موظف أنهكه العمل لدى عملاقة الإعلانات (دينتسو)، تردد أن مجموعة ميتسوبيشي للصناعات الإلكترونية أجبرت موظفا 31 عاماً على العمل لساعات تزيد كثيرا عن الحد الأقصى المسموح به للساعات الإضافية الذي تحدده اتفاقية إدارة العمل، وهو 60 ساعة شهريا، بعد أن التحق بالشركة في أبريل 2013، حسبما أفاد محاميه.

وأشارت إلى أنه تمت إحالة المشرف الذي كان مسؤولاً عن هذا العامل أيضا للإدعاء بتهمة انتهاك قانون معايير العمل.