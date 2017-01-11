 التحقيق مع (ميتسوبيشي إلكتريك) لإجبارها موظفاً على العمل لساعات إضافية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المملكة: تدين الأعمال الإرهابية في كابل وقندهار العراق .. التحالف الدولي يدمر جسرين في كركوك اعتماد تخطيط 10 آلاف قطعة سكنية في بريدة رئيس تداول: آلية T+2 ستساعد المملكة في مؤشر MSCE العميد الفغم.. الأفضل عالمياً في حراسة الشخصيات تكريم متقاعدي الشؤون التعليمية بتعليم عسير التحقيق مع (ميتسوبيشي إلكتريك) لإجبارها موظفاً على العمل لساعات إضافية بن أفليك ردا على ترامب: ميريل ستريب ليست ممثلة مبالغ في تقديرها نجاة رجل أمن تعرض لإطلاق نار في الدمام بادرة كن معلمي تستهدف أيتام الطائف من أجل الوطن .. قوة أمن الطرق يتبرعون بالدم بنجران آل حرفش يتفقد مشروع درء أخطار السيول بطريق الأمير نايف

التحقيق مع (ميتسوبيشي إلكتريك) لإجبارها موظفاً على العمل لساعات إضافية

التحقيق مع (ميتسوبيشي إلكتريك) لإجبارها موظفاً على العمل لساعات إضافية
المناطق_وكالات

أحالت وزارة العمل اليابانية شركة (ميتسوبيشي إلكتريك كوربوريشن) اليوم الأربعاء، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للاشتباه في أنها أجبرت أحد موظفيها على العمل لساعات إضافية بما يفوق طاقته، ليصاب بعدها بمرض عقلي وتستغني عنه الشركة في نهاية الأمر.
وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء أنه في قضية أعقبت انتحار موظف أنهكه العمل لدى عملاقة الإعلانات (دينتسو)، تردد أن مجموعة ميتسوبيشي للصناعات الإلكترونية أجبرت موظفا 31 عاماً على العمل لساعات تزيد كثيرا عن الحد الأقصى المسموح به للساعات الإضافية الذي تحدده اتفاقية إدارة العمل، وهو 60 ساعة شهريا، بعد أن التحق بالشركة في أبريل 2013، حسبما أفاد محاميه.

وأشارت إلى أنه تمت إحالة المشرف الذي كان مسؤولاً عن هذا العامل أيضا للإدعاء بتهمة انتهاك قانون معايير العمل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>