 اعتماد تخطيط 10 آلاف قطعة سكنية في بريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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اعتماد تخطيط 10 آلاف قطعة سكنية في بريدة

اعتماد تخطيط 10 آلاف قطعة سكنية في بريدة
المناطق_بريدة

اعتمد أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد, أكثر من 100 مخطط سكني بمدينة بريدة تجاوزت مساحاتها الإجمالية 12 مليون متر مربع, تضم أكثر من 10 آلاف قطعة سكنية بمدينة بريدة, وذلك خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح مدير مركز تخطيط بريدة بالأمانة المهندس تركي الحربي, أنه خلال 60 يوماً الماضية تم اعتماد جملة من المخططات السكنية بمدينة بريدة، مؤكداً أن ما تم إنجازه سيكون إضافة مؤثرة لتوفير أراضٍ سكنية مناسبة للجميع وتوسيع دائرة الخيارات من الأراضي النظامية بمدينة بريدة.

وشدد على أن الأمانة قطعت خطوات متقدمة في اعتماد المخططات السكنية والخدمية بعد اعتماد عدد من الإجراءات لتسريع إجراءات التخطيط, مشيراً إلى أن الأمانة, دشنت في شهر شوال من عام 1435هـ, أول مركز على مستوى المملكة يعنى بإجراءات واعتماد المخططات التنظيمية للأراضي السكنية، يهدف إلى اختصار وقت وجهد المواطنين في هذا الجانب، وإسهاماً بتسريع إجراءات تخطيط أراضيهم السكنية.
وأشار المهندس الحربي إلى أن الأمانة شريك استراتيجي للمطورين الذين يعملون في إطار الأنظمة المتبعة وكان نتاج عملهم الإسهام في عملية التنمية العمرانية وتوفير الخيارات السكنية أمام المواطنين، مفيداً بأن الأمانة تبعث برسالة للعقاريين والمواطنين الباحثين عن الفرص العقارية على حد سواء مفادها ضرورة المشاركة الفاعلة في التنمية المعتمدة تخطيطياً بهدف المحافظة على النمو العمراني النظامي وتوفير خيارات مناسبة للجميع.

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