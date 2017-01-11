 تكريم متقاعدي الشؤون التعليمية بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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تكريم متقاعدي الشؤون التعليمية بتعليم عسير

تكريم متقاعدي الشؤون التعليمية بتعليم عسير
المناطق_عسير

شهد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان الحفل التكريم الذي أقامته إدارات الشؤون التعليمية لعدد من قيادتها المتقاعدين والمنتقلين إلى جهات أخرى ـ وذلك بمقر بيت الطالب .

  وتضمن برنامج الاحتفال كلمة لآل كركمان نوه من خلالها بالجهود التي بذلها المتقاعدون طيلة فترة عملهم ، وأخرى لمساعد مدير عام التعليم للشؤن التعليمية الأستاذ سعد الجوني ،و عرضا مرئيا لسير المحتفى بهم ، وقصيدة للدكتور محمد آل عجيم . فيما شمل التكريم المتقاعدين : حسن آل مشاري ، ويحيى بن عيسى، ومحمد العمري، ومشبب آل بركات ،وشايع اليزيدي ، ومحمد آل الشيخ ،والدكتور محمد آل عجيم بمناسبة انتقاله إلى جامعة بيشة .

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