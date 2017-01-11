تكريم متقاعدي الشؤون التعليمية بتعليم عسير

شهد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان الحفل التكريم الذي أقامته إدارات الشؤون التعليمية لعدد من قيادتها المتقاعدين والمنتقلين إلى جهات أخرى ـ وذلك بمقر بيت الطالب .

وتضمن برنامج الاحتفال كلمة لآل كركمان نوه من خلالها بالجهود التي بذلها المتقاعدون طيلة فترة عملهم ، وأخرى لمساعد مدير عام التعليم للشؤن التعليمية الأستاذ سعد الجوني ،و عرضا مرئيا لسير المحتفى بهم ، وقصيدة للدكتور محمد آل عجيم . فيما شمل التكريم المتقاعدين : حسن آل مشاري ، ويحيى بن عيسى، ومحمد العمري، ومشبب آل بركات ،وشايع اليزيدي ، ومحمد آل الشيخ ،والدكتور محمد آل عجيم بمناسبة انتقاله إلى جامعة بيشة .