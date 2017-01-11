 العميد الفغم.. الأفضل عالمياً في حراسة الشخصيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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العميد الفغم.. الأفضل عالمياً في حراسة الشخصيات

العميد الفغم.. الأفضل عالمياً في حراسة الشخصيات
المناطق_واس

منحت منظمة الأكاديمية العالمية جائزة أفضل حارس شخصي على مستوى العالم للمُرافق الخاص بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العميد ركن عبدالعزيز الفغم.

وكان “الفغم” قد عمل سابقاً مرافقاً  للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عدة سنوات وطالما ظهر بجانبه في كثير من لقاءاته وزياراته حتى رحيله ، ثم استكمل الفغم مسيرته العملية مرافقاً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحصل العميد ركن الفغم على دورات عسكرية أبرزها الصاعقة وتبلغ سنوات خدمته قرابة 25 عاماً بعد تخرجه من كلية الملك خالد العسكرية وباشر العمل في اللواء الخاص بالحرس الوطني حتى انتقل إلى الحرس الملكي الذي عمل فيه ضابطاً الارتباط لموكب الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحارساً شخصياً.

على صعيد متصل لقي وسم #الفغم_أفضل_حارس_شخصي تداولاً كبيراً بين مختلف مغردي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي حملت اشادات وصور عديدة للعميد الفغم.

وتجدر الإشارة إلى والد العميد عبدالعزيز هو اللواء بداح الفغم الذي عمل مرافقاً شخصياً لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله منذ أكثر من 30 سنة.

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