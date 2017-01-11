رئيس تداول: آلية T+2 ستساعد المملكة في مؤشر MSCE

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية “تداول” خالد الحصان أن الهدف من بدء تطبيق آلية (T+2) هو تسوية الصفقات خلال يومي عمل قبل مراجعة (MSCE) للتصنيف السعودي في يونيو المقبل.

وأعرب الحصان في مقابلة مع رويترز اليوم الأربعاء، عن أمله بأن يساعد تطبيق الآلية الجديدة في إدراج المملكة على مؤشر (MSCE) للأسواق الناشئة”.

وكانت تداول أعلنت يوم الاثنين الماضي عن عزمها تطبيق آلية تسوية الصفقات خلال يومي عمل (T+2) خلال الربع الثاني من 2017 ، مبينة أن الهدف من تطبيق الآلية الجديدة، هو التماشي مع المعايير الدولية المطبقة في الأسواق الأخرى فيما يتعلق بإجراءات التسوية، إضافة إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين كذلك عدم التأثير سلباً على البائع أو المشتري في صفقات الأسهم.