 رئيس تداول: آلية T+2 ستساعد المملكة في مؤشر MSCE | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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رئيس تداول: آلية T+2 ستساعد المملكة في مؤشر MSCE

رئيس تداول: آلية T+2 ستساعد المملكة في مؤشر MSCE
المناطق_متابعات

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية “تداول” خالد الحصان أن الهدف من بدء تطبيق آلية (T+2) هو تسوية الصفقات خلال يومي عمل قبل مراجعة (MSCE) للتصنيف السعودي في يونيو المقبل.
وأعرب الحصان في مقابلة مع رويترز اليوم الأربعاء، عن أمله بأن يساعد تطبيق الآلية الجديدة في إدراج المملكة على مؤشر (MSCE) للأسواق الناشئة”.

وكانت تداول أعلنت يوم الاثنين الماضي عن عزمها تطبيق آلية تسوية الصفقات خلال يومي عمل (T+2) خلال الربع الثاني من 2017 ، مبينة أن الهدف من تطبيق الآلية الجديدة، هو التماشي مع المعايير الدولية المطبقة في الأسواق الأخرى فيما يتعلق بإجراءات التسوية، إضافة إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين كذلك عدم التأثير سلباً على البائع أو المشتري في صفقات الأسهم.

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