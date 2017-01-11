العراق .. التحالف الدولي يدمر جسرين في كركوك

قصف طيران التحالف الدولي ضد داعش، اليوم الأربعاء، قصف جسرين لمنع تنقل عناصر التنظيم بين مناطق جنوب وغربي كركوك إلى مناطق الموصل 400 كم شمال بغداد.

وقالت مصادر عراقية: “إن طيران التحالف الدولي دمر بشكل كامل جسري صدر النهر وشميط الواقعين على نهر الزاب غربي كركوك، مشيرة إلى أن الجسرين يعدان من الجسور المهمة والحيوية التي تربط مناطق غرب وجنوبي كركوك بالطرق المؤدية إلى مناطق القيارة والشرقاط وطريق الموصل وقضاء مخمور عبر طرق القراج”.

وذكر أن طيران التحالف الدولي كان قد استهدف قبل أشهر الجسرين لمرتين لكن عناصر داعش عملوا على وضع أنابيب ومعابر تؤمن استخدام الجسرين للتنقل لكن الضربة التي استهدفتهما اليوم دمرتهما بشكل كامل