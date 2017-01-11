 العراق .. التحالف الدولي يدمر جسرين في كركوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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العراق .. التحالف الدولي يدمر جسرين في كركوك

العراق .. التحالف الدولي يدمر جسرين في كركوك
المناطق_وكالات

قصف طيران التحالف الدولي ضد داعش، اليوم الأربعاء، قصف جسرين لمنع تنقل عناصر التنظيم بين مناطق جنوب وغربي كركوك إلى مناطق الموصل 400 كم شمال بغداد.
وقالت مصادر عراقية: “إن طيران التحالف الدولي دمر بشكل كامل جسري صدر النهر وشميط الواقعين على نهر الزاب غربي كركوك، مشيرة إلى أن الجسرين يعدان من الجسور المهمة والحيوية التي تربط مناطق غرب وجنوبي كركوك بالطرق المؤدية إلى مناطق القيارة والشرقاط وطريق الموصل وقضاء مخمور عبر طرق القراج”.

وذكر أن طيران التحالف الدولي كان قد استهدف قبل أشهر الجسرين لمرتين لكن عناصر داعش عملوا على وضع أنابيب ومعابر تؤمن استخدام الجسرين للتنقل لكن الضربة التي استهدفتهما اليوم دمرتهما بشكل كامل

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