تمديد فترة الإعلانات الوظيفية إلى 45 يوماً في”طاقات”

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تمديد فترة الإعلانات الوظيفية على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من 14 إلى 45 يوماً، وذلك لإتاحة فرصة كافية للمنشآت للإعلان عن الفرص الوظيفية، واستقطاب السعوديين المؤهلين، قبل الشروع في خيار طلب الاستقدام لشغل تلك الوظائف.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن تمديد فترة إعلان الوظائف إلى 45 يوماً سيمكن صاحب العمل من الوصول بسهولة لشريحة واسعة من الكفاءات الوطنية المسجلة على البوابة الوطنية للعمل، من خلال الإعلان عن الشواغر الوظيفية المتاحة في المنشأة، والاستفادة من خدمات البحث والمواءمة الآلية التي تقدمها البوابة، قبل تقديم طلب الاستقدام في حال عدم توفر قوى عاملة وطنية لشغل تلك الوظائف.

وأشار إلى أن التعديلات التي أجرتها الوزارة على أنظمة الاستقدام والبوابة الوطنية للعمل تهدف إلى توفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات من الباحثين والباحثات عن عمل، وإلحاق أكبر عدد من السعوديين بالوظائف المتاحة في سوق العمل، كما تهدف إلى إتاحة فرصة كافية لأصحاب الأعمال، للاستفادة من إمكانيات البوابة لاستقطاب وتوظيف السعوديين، والانتفاع من الخدمات المجانية المتعددة التي تقدمها قنوات ومراكز التوظيف المنتشرة حول المملكة، بالإضافة إلى الحصول على برامج الدعم المالي الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لدعم توطين الوظائف.

وفي شأن يتعلق بالمسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، لفت أبا الخيل إلى أن المسجلين في البوابة ليسوا فقط من المستفيدين من برنامج “حافز”، حيث تضم البوابة أكثر من 75 ألفاً ممن هم على رأس العمل، إما في منشآت القطاع الخاص أو الحكومي، وهو ما يمكن المنشآت من الوصول إلى ذوي الخبرات لشغل الوظائف المتاحة، بالإضافة إلى الاستفادة من الكفاءات حديثي التخرج ممن يبحث عن فرصة وظيفية مناسبة.