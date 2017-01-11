أمير منطقة الجوف يستعرض الخدمات الصحية مع معالي وزير الصحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يرافقه معالي نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الجوف بمعالي الوزير والوفد المرافق له ، واستعرض سمو أمير منطقة الجوف مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة والمشاريع الجاري تنفيذها والخطط المستقبلية ، وأكد سموه لمعاليه رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والمرافق الصحية الاخرى وفق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – والتي تؤكد بشكل مستمر على أهمية تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأبناء الوطن .

من جانبه استعرض معالي وزير الصحة مع سمو أمير منطقة الجوف نتائج جولته التي قام بها على القطاع الصحي بمحافظة القريات مؤخرا والإجراءات التي اتخذتها الوزارة عقب هذه الزيارة بتطوير العمل في القطاع الصحي ، وزيارة معاليه التي قام بها اليوم على المرافق الصحية بمدينة سكاكا .

وفي تصريح لمعالي وزير الصحة عقب اللقاء أكد من خلاله انه ستجرى اول عملية قسطرة بمركز القلب خلال الثلاثة الاسابيع القادمة ، حيث جاري العمل على استكمال التجهيزات الطبية بالمركز الذي تم انشاءه بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا ، مؤكدا على استمرار العمل بمدينة الامير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة ابناء المناطق الشمالية وفق البرنامج الزمني لها، والعمل على تطوير خدمات القطاع الصحي بشكل عام .

من جهته تفقد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق فوزان الربيعة صباح اليوم مستشفيات منطقة الجوف رافقه معالي نائبة الدكتور حمد الضويلع ومدير عام الشئون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن الشهراني , وعدداً من مسئولي الوزارة .

وبدأت جولة الربيعة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي أطلع على قسم الطوارئ وعدد من الأقسام والأشعة وعيادات المستشفى , وقام معاليه بتجربة الاتصال المرئي بالمستشفى مع مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض , كما تفقد قسم قسطرة القلب الجاري تجهيزه لافتتاحه خلال الفترة القادمة , والتقى طاقم المهندين والأطباء الذي يعملون على تجهيزه وحثهم على سرعة افتتاحه لحاجة المنطقة لذلك .

ومن ثم زار مركز السكر بسكاكا وأطلع على مياقدمه من خدمات , ومن ثم تجول على عدد من المرافق الصحية حث أطلع على مبنى المديرية , وتفقد مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز وتجول فيه مطلعا على قسم الطوارئ وأقسام التنويم , بعدها زار مستشفى النساء والولادة وتفقد العيادات الخارجية وقسم الطوارئ , وختم زيارته بمركز صحي السوق والمطر .

وكان الدكتور توفيق الربيعة التقى بعدد من المواطنين والمرضى أثناء جولته وأستمع لمتطلباتهم وتطلعاتهم من القطاع الصحي مؤكداً أنها محل اهتمامه وسيقوم بمتابعتها .

من جهته وأثناء تواجد معالي وزير الصحة بمنطقة الجوف كرم الممرضة عبير العنزي إثر قيامها بالتبرع بجزء من كبدها لطفل لاتعرفة , وأكد الدكتور توفيق الربيعة أننا نفتخر جميعاً بهذا لعمل كمنسوبي للوزارة سائلا الله أن يجزيها خير الجزاء , وقدم لها درع تكريمي بهذه المناسبة وشكر والدتها على تحفيزها لعمل الخير