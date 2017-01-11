رودريجيز قد لا يشارك مع ريال مدريد أمام اشبيلية

أنهى ريال مدريد استعداداته اليوم الأربعاء لمواجهة اشبيلية في إياب دور الستة عشر لبطولة كأس ملك أسبانيا غدا الخميس.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن النادي الملكي خاض تدريباته اليوم في ظل غياب اللاعبين اسكو وخاميس رودريجيز.

وكان اسكو قد كشف في وقت سابق أنه لا يزال يشعر ببعض الآلام في القدم، بعد أن تعرض لإصابة في مباراة غرناطة الأخيرة بالدوري الأسباني، وأنه لن يشارك في مباراة الغد أمام اشبيلية.

ولم يشارك خاميس رودريجيز في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء أيضا، مما يثير الشكوك حول إمكانية سفره إلى اشبيلية.

وشارك في تدريبات ريال مدريد اليوم كل من لوكاس فازكيز، الذي عاد للتدرب مع زملائه للمرة الثانية هذا الأسبوع، والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، الذي تعافى لتوه من الإصابة.

فيما لا يزال اللاعبان بيبي وجاريث بيل يخضعان للتأهيل تمهيدا لعودتهما لتدريبات الفريق بعد تعافيهما من الإصابة.