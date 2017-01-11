 رودريجيز قد لا يشارك مع ريال مدريد أمام اشبيلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالصور.. أمير عسير يدشن عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بارق والمجاردة مدرس ألماني يختلس أكثر من 100 ألف يورو خبير: أسعار النفط في طور الارتفاع حتى مع تذبذبها والدة مدير شؤون الموظفين بامانة الباحة في ذمة الله رودريجيز قد لا يشارك مع ريال مدريد أمام اشبيلية جامعة الملك خالد تطلق برنامجها الصحي والتثقيفي والتوعوي الخامس بمركز الحريضة أمير منطقة الجوف يستعرض الخدمات الصحية مع معالي وزير الصحة اليونيسف: 1400 طفل قتلوا منذ بدء الانقلاب الحوثي على اليمن تمديد فترة الإعلانات الوظيفية إلى 45 يوماً في”طاقات” “ساما” ترفع الإيقاف عن “ملاذ للتأمين” سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 6894.65 نقطة الأمير سعود بن نايف خلال استقباله مدير بنك التنمية الاجتماعية : فرص العمل متاحة ومتوافقة مع طموحات أبناءنا وبناتنا

رودريجيز قد لا يشارك مع ريال مدريد أمام اشبيلية

رودريجيز قد لا يشارك مع ريال مدريد أمام اشبيلية
المناطق_وكالات

أنهى ريال مدريد استعداداته اليوم الأربعاء لمواجهة اشبيلية في إياب دور الستة عشر لبطولة كأس ملك أسبانيا غدا الخميس.
وذكرت صحيفة “ماركا” أن النادي الملكي خاض تدريباته اليوم في ظل غياب اللاعبين اسكو وخاميس رودريجيز.

وكان اسكو قد كشف في وقت سابق أنه لا يزال يشعر ببعض الآلام في القدم، بعد أن تعرض لإصابة في مباراة غرناطة الأخيرة بالدوري الأسباني، وأنه لن يشارك في مباراة الغد أمام اشبيلية.
ولم يشارك خاميس رودريجيز في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء أيضا، مما يثير الشكوك حول إمكانية سفره إلى اشبيلية.
وشارك في تدريبات ريال مدريد اليوم كل من لوكاس فازكيز، الذي عاد للتدرب مع زملائه للمرة الثانية هذا الأسبوع، والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، الذي تعافى لتوه من الإصابة.
فيما لا يزال اللاعبان بيبي وجاريث بيل يخضعان للتأهيل تمهيدا لعودتهما لتدريبات الفريق بعد تعافيهما من الإصابة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>