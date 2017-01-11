 خبير: أسعار النفط في طور الارتفاع حتى مع تذبذبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالصور.. أمير عسير يدشن عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بارق والمجاردة مدرس ألماني يختلس أكثر من 100 ألف يورو خبير: أسعار النفط في طور الارتفاع حتى مع تذبذبها والدة مدير شؤون الموظفين بامانة الباحة في ذمة الله رودريجيز قد لا يشارك مع ريال مدريد أمام اشبيلية جامعة الملك خالد تطلق برنامجها الصحي والتثقيفي والتوعوي الخامس بمركز الحريضة أمير منطقة الجوف يستعرض الخدمات الصحية مع معالي وزير الصحة اليونيسف: 1400 طفل قتلوا منذ بدء الانقلاب الحوثي على اليمن تمديد فترة الإعلانات الوظيفية إلى 45 يوماً في”طاقات” “ساما” ترفع الإيقاف عن “ملاذ للتأمين” سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 6894.65 نقطة الأمير سعود بن نايف خلال استقباله مدير بنك التنمية الاجتماعية : فرص العمل متاحة ومتوافقة مع طموحات أبناءنا وبناتنا

خبير: أسعار النفط في طور الارتفاع حتى مع تذبذبها

خبير: أسعار النفط في طور الارتفاع حتى مع تذبذبها
المناطق_رويترز

أوضح مختص، أن الاتجاهات المتوقعة لأسعار النفط عام 2017م تميل نحو الارتفاع، وذلك لعدة عوامل أبرزها اتفاق المنتجين من «أوبك» ومن خارجها على خفض الإنتاج للحد من تخمة المعروض في الأسواق النفطية.
وقال الخبير الاقتصادي سعد آل حصوصة لـ(الجزيرة)، إنه على الرغم من التذبذب الحاصل في أسعار النفط حاليًا، إلا أن هناك مؤشرات اقتصادية تبين استمرار ارتفاع الأسعار أو بقائها في طور الارتفاع، مع توقعاتها بتحسن الطلب العالمي.

وأبان، أن أسعار النفط عادة ما تكون مرتبطة بعدة عوامل كالعرض والطلب، وهو ما يتم مناقشته حاليًا بين المنتجين من أعضاء «أوبك» ومن خارجها، كذلك هناك مواسم الصيف والشتاء، إضافة إلى المضاربات والاستثمارات، والعوامل الجيوسياسية، ما يجعل هذه الأسعار في الظروف العادية تدور في نطاق الارتفاع أو الانخفاض بمعدلات بسيطة قد لا تتجاوز خمسة دولارات، بحسب المؤثرات المسببة لذلك.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أول أمس الثلاثاء وسط آمال بتنفيذ بعض تخفيضات الإنتاج المقررة في ظل الاتفاق بين منتجين بمنظمة أوبك والبعض من خارجها، معوضة بذلك جزءًا من خسائرها التي منيت بها يوم الاثنين الماضي. وجرى تداول مزيج برنت خام القياس العالمي أمس عند 55.20 دولار للبرميل مرتفعًا نحو 25 سنتا، أي ما يعادل 0.45 في المائة عن مستوى الإغلاق السابق، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.22 دولار للبرميل مرتفعًا 26 سنتا توازي نحو 0.5 في المائة، ونزل سعر الخام نحو أربعة في المائة في الجلسة السابقة نتيجة مخاوف من أن تقوض زيادة الإنتاج في إيران والعراق جهود كبح تخمة المعروض العالمية التي أضعفت الأسواق على مدى عامين. وأوضح محللون، أن مكاسب أسعار النفط ناجمة عن توقعات بأن ينفذ عدد من الأعضاء في منظمة أوبك لا سيما المملكة والإمارات التخفيضات المتفق عليها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>