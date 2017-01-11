مدرس ألماني يختلس أكثر من 100 ألف يورو

اعترف مدرس في ألمانيا باختلاس أموال في 231 حالة أثناء عمله بمدينة بينسهايم بولاية هيسن وسط ألمانيا.

جاء ذلك مع بدء محاكمة المدرس البالغ من العمر 51 عاما أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة اليوم الأربعاء.

وأقر المدرس باختلاس أكثر من 100 ألف يورو بصفته المدير المالي المسؤول عن اليوم الدراسي الكامل في إحدى المدارس التي كان يدرس بها.

وبرر المدرس هذه الاختلاسات بأنه كان يعاني من أعباء مالية مرتفعة وقال إنه كان يمتلك عدة بيوت وكان يعاني كثيرا من تكاليف ترميمها وإن التزاماته المالية بلغت نحو 4500 يورو شهريا بالإضافة إلى أنه يخضع للعلاج بسبب حالات الاكتئاب.

كما ذكر المتهم لدى بدء محاكمته أن الأطباء وجدوا أنه يعاني من اضطرابات الشخصية النرجسية.