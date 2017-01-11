بالصور.. أمير عسير يدشن عدد من المشروعات التنموية بمحافظتي بارق والمجاردة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم عدد من المشروعات التنموية بمحافظاتي بارق والمجاردة حيث بدأ سموه زيارته التفقدية لمحافظة بارق ودشن عدد من المشاريع كما وضع حجر الاساس لمشاريع أخرى .

وفور وصول سموه لمحافظة بارق كان في استقباله مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء السلمي ومحافظ محافظة بارق يحي بن عبدالرحمن آل حموض ومدير التعليم في محافظة محايل عسير منصور آل شريم وعدد من المسؤولين ومشائح القبائل في بارق وثلوث المنظر وجمعة ربيعة.

وبعد أن أخذ سمو أمير منطقة عسير مكانه في مقر الاحتفال المعد بهذه المناسبة بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى محافظ بارق يحي آل حموض كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة عسير كما تحدث عن أهم مشاريع التنمية التي تحققت في محافظة بارق في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ومتابعة سموه الكريم ثم شاهد الجميع عرض مرئي عبر تصوير جوي استعرض المشاريع التي تم تنفيذها في المحافظة والمراكز التابعة لها والتي بلغت تكلفتها أكثر من (115.500.000) مليون ريال، وكذلك مشروعات الطرق المنفذة والتي بلغت تكلفتها (55.371.660) مليون ريال .

عقب ذلك انتقل سموه لمعرض المشاريع وقص شريط افتتاح عدد من المشروعات التعليمية في فرع جامعة الملك خالد بتهامة والتي بلغت تكلفتها (215.746.391) مليون ريال ، ومشروعات نفذتها الشركة السعودية للكهرباء بتكلفة بلغت (274.000.000) مليون ريال ، بالإضافة إلى مشروعات المياه في المحافظة بقيمة (247.782.190) مليون ريال، ومشروعات للتعليم العام بمبلغ (35.089.623) مليون ريال، ومشروعات صحية بقيمة (10.530.287) مليون ريال، إلى جانب مشروعات للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقيمة (5.040.000) مليون ريال والأوقاف بقيمة (824.500) ألف ريال، ومشروعات خيرية نفذتها جمعية البر بقيمة (9) مليون ريال.

وفي ختام جولة سموه لمحافظة بارق عقد سموه اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة وناقش سموه عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال.

ثم توجه سموه إلى محافظة المجاردة وبدأ زيارته بالاطلاع علي فعالية شارع الفن وسط المحافظة كما دشن قريةربوع بلادي التراثية ثم توجه إلى المركز الحضاري بالمحافظة والتقى الاهالي كما دشن عدد من المشروعات التنموية في المحافظة والمراكز التابعة لها بلغت تكلفتها (658.288.239) مليون ريال منها مشروعات الطرق بتكلفة (285.787.375) مليون ريال ، ومشروعات الربط الكهربائي والبنية التحتية بتكلفة (65.775.000) مليون ريال ،ومشروعات الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيمة (8.470.000) مليون ريال ، ومشروعات تعليمية بتكلفة (15.113.025) مليون ريال ومشروعات بلدية بتكلفة (70.579.207) مليون ريال

كما اطلع سموه على عدد من مشروعات المياه الجاري تنفيذها والتي بلغت تكلفتها ب (199.956.865) مليون ريال ، وكذلك مشروعات صحية بقيمة ( 13.206.767) مليون ريال .

وترأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة و الذي تم فيه مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وفي ختام زيارة سمو أمير منطقة عسير لمحافظة المجاردة أقام سموه مأدبة غداء لأهالي المحافظة بهذه المناسبة .