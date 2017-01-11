 طائرات النظام ترتكب مجزرة في ريف درعا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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طائرات النظام ترتكب مجزرة في ريف درعا

طائرات النظام ترتكب مجزرة في ريف درعا
المناطق_وكالات

عاودت طائرات النظام السوري الأربعاء 11 خرق الهدنة المبرمة في سوريا، وشنت عدة غارات جوية على مدينة داعل بريف درعا، أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين.
وقال ناشطون ميدانيون، أن مقاتلة حربية استهدفت السهول الغربية لمدينة داعل بالصواريخ الفراغية، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى بينهم نساءٌ وأطفال.

وأشار الناشطون إلى أن القصف الجوي تزامن بقصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات النظام على أحياء السكنية في المدينة. وتعرضت بلدة إبطع المجاورة لقصف صاروخي، تسبّب بإصابة أربعة مدنيين بجروح متفاوتة، عملت فرق الدفاع المدني على نقلهم إلى المراكز الطبية.
يذكر أن إعلاميين اثنين ومقاتل من فصائل المعارضة سقطوا أمس، الثلاثاء، ضحية القصف الصاروخي والمدفعي الذي شنّه عناصر جيش النظام على بلدة خربة غزالة بريف درعا

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