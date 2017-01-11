الجيش اليمني يصد هجوماً عنيفاً للانقلابيين في الجوف

تصدى الجيش اليمني، اليوم، لهجوم عنيف شنته الميليشيا الانقلابية على مواقع عدة بمحافظة الجوف شمال البلاد.

وقال مركز الجوف الإعلامي في بيان على صفحته بـ”فيس بوك” إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنا من التصدي لهجوم ميليشيا الحوثي والمخلوع على منطقة سداح، ووقز بمديرية المصلوب، ومنطقة قويحش، بمديرية الغيل، ومنطقة الساقية والسلان بين مديريتي الغيل والمصلوب”.

وأفاد البيان أن الجيش والمقاومة كبدا عناصر الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح.