 الجيش اليمني يصد هجوماً عنيفاً للانقلابيين في الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يصد هجوماً عنيفاً للانقلابيين في الجوف

الجيش اليمني يصد هجوماً عنيفاً للانقلابيين في الجوف
المناطق_وكالات

تصدى الجيش اليمني، اليوم، لهجوم عنيف شنته الميليشيا الانقلابية على مواقع عدة بمحافظة الجوف شمال البلاد.
وقال مركز الجوف الإعلامي في بيان على صفحته بـ”فيس بوك” إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنا من التصدي لهجوم ميليشيا الحوثي والمخلوع على منطقة سداح، ووقز بمديرية المصلوب، ومنطقة قويحش، بمديرية الغيل، ومنطقة الساقية والسلان بين مديريتي الغيل والمصلوب”.
وأفاد البيان أن الجيش والمقاومة كبدا عناصر الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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