وفد روسي بالقاهرة لتفقد إجراءات الأمن بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

استقبل مطار القاهرة اليوم وفداً روسياً رفيع المستوى قادماً من موسكو عن طريق إيطاليا في زيارة لمصر تستغرق ستة أيام لتفقد الإجراءات الأمنية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ في إطار استكمال إجراءات عودة الطيران بين مصر وروسيا.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران إن الوفد الروسي يضم ثمانية من خبراء الأمن والطيران.

وحسب المصادر، من المقرر أن يتوجه 4 من الوفد إلى مطار شرم الشيخ، ومثلهم إلى الغردقة، بينما رافقهم ستة من خبراء شركة “إيروفلوت” الروسية لمتابعة استعدادات بدء رحلات شركة الطيران الروسية من مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة على أن يصل وفد أمنى روسي أواخر الأسبوع القادم لمتابعة إجراءات التأمين بمطار القاهرة.

وأشارت إلى أن المطار سيستقبل أجهزة البصمة البيومترية لتركيبها بمطار القاهرة قبل التفتيش الروسي للمبنى رقم 2.

وقالت المصادر إن الخبراء الروس في مطاري شرم الشيخ والغردقة سيقومون بتفقد إجراءات الأمن المتبعة بالمطارين لتأمين الركاب والبضائع والطائرات والتأكد من تنفيذ كل الإجراءات والاستعدادات التي طلبتها الوفود الروسية خلال جولات التفتيش السابقة على المطارين.

وحسب المصادر، كان من أهم الإجراءات تزويد المطارين بأجهزة دخول العاملين بنظام البصمة البيومترية وتوفير كاميرات مراقبة بصالات ومرافق المطارين ذات سعة تخزينية لمدة 30 يوماً على أن يشارك رجال أمن روس في إجراءات التفتيش للطائرات المتجهة إلى روسيا وتخصيص صالات لسفر ووصول طائرات روسيا بالاتفاق مع السلطات المصرية المختصة.