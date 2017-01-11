 وحدة الحماية بمكة تتسلم الطفلة المعنفة.. وتخضعها للكشف الطبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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وحدة الحماية بمكة تتسلم الطفلة المعنفة.. وتخضعها للكشف الطبي

وحدة الحماية بمكة تتسلم الطفلة المعنفة.. وتخضعها للكشف الطبي
المناطق_مكة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التوصل إلى الطفلة التي تعرضت للتعنيف، وتداول مقطع تعنيفها على نطاق واسع اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبانت الوزارة أن العاملين والعاملات في وحدة الحماية بمكة المكرمة توصلوا إلى الطفلة وتسلموها وذلك بعد التنسيق مع والدتها، وسيتم إخضاعها للكشف الطبي.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قد كشف في وقت سابق اليوم أن هذه القضية محط اهتمامهم، مشيراً إلى أنه تم الوصول لوالدة الطفلة ومقابلتها من قبل مدير فرع الوزارة بالمدينة المنورة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.

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