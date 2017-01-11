وكيل إمارة الباحة يرعى ملتقى الجمعيات الخيرية والتعاونية ولجان التنمية الاجتماعية

رعى وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ملتقى الجمعيات الخيرية والتعاونية ولجان التنمية الاجتماعية الذي اقامه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الشؤون الأكاديمية بمستشفى الملك فهد بالباحة.

‏وبدء الملتقى بتقديم خمسة اوراق عمل وهي قطاع العمل والخدمات المقدمة الى القطاع الخيري و ‏صندوق الموارد البشرية والاستقدام ‏وقطاع الضمان والشراكة المجتمعية مع القطاع الخيري وقطاع الرعاية والشراكة المجتمعية مع القطاع الخيري (العنف الأسري – الإرشاد – الايتام) ورؤية وكالة التنمية الاجتماعية 2030

بعد ذلك ألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كلمة رحب فيها وكيل إمارة منطقة الباحة وشكرا الحاضرين على حضورهم وحرصهم على الاستفادة والأرتقاء ‏بأعمال القطاع الخيري، ‏كما أكد على اهمية التعاون بين القطاع الخيري والقطاعات الأخرى لتوفير افضل الخدمات الممكنة للمستفيدين.

ثم ألقى ‏ وكيل إمارة منطقة الباحة كلمة أثناء فيها على الدور الذي يقوم به القطاع الخيري وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والعطاء وعمل الشراكه المجتمعية ‏مع القطاعات الأخرى.

وفِي الختام كرم وكيل الإمارة المشاركين في المهرجان التطوع العالمي و المشاركين من القطاع الخيري في مبادرة ‏خير وخلف والتي تعنى بأبناء الشهداء وذويهم كما تم تكريم الشركاء من الاعلاميين.